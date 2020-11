GAGNON, Père Jean-Guy c.s.c.



À l'Hôpital juif de Montréal, le 28 octobre 2020, est décédé à l'âge de 88 ans, Père Jean-Guy Gagnon.Il est né le 14 mars 1932 à Sainte Françoise Romaine. Il était le fils de Robert Gagnon et d'Éliane Roy.Il a fait sa profession perpétuelle en 1954 et a été ordonné prêtre en 1958. Père Jean-Guy Gagnon a exercé son ministère, au Québec et au Nouveau-Brunswick, de 1959 à 2004, en enseignement et en pastorale. Son action sociale s'est traduite par son engagement dans le domaine culturel, le scoutisme, les coopératives d'habitations et les Oeuvres du cardinal Léger. Son instinct lui a permis de s'associer à Antonine Maillet et Viola Léger pour la création deIl laisse dans le deuil sa soeur Annette, les membres de sa famille Bérangère et Robert, ses nombreux neveux et nièces, ses nombreux amis ainsi que ses confrères en Sainte-Croix.Dans le contexte actuel de distanciation physique, les prières communautaires et la présentation de condoléances ne se tiendront pas. La dépouille sera incinérée et une messe commémorative sera célébrée ultérieurement dans l'intimité.