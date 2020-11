GAUTHIER, Yvette

(née Yelle)



De St-Rémi, le 1er novembre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Yvette Yelle, épouse de feu M. Rosario Gauthier.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Robert (Diane), feu Richard et Yvon, ses petits- enfants Louise, Gaétan, Pascal, Jonathan, Etienne, Patrick et Stéphanie, ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.Les Salons funéraires Guay514-871-2020