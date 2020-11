BRULOTTE Fernand

C'est avec tristesse et le coeur lourd que nous vous faisons part du décès de Fernand Brulotte, dimanche le 25 octobre 2020 à l'hôpital de Hull. Il était entouré de sa famille au moment de son décès.



Il laisse derrière lui sa femme de 60 ans Fleur-Ange (née Philippon), sa fille Brenda (Gregory) et son fils Bryan (Kaitlin) et ses petits-enfants, Aylish et Pearce Marshall et Kara et Erica Brulotte. Il était le fils de feu Fedora et Cécile (Veilleux). Il laisse également dans le deuil ses frères Raymond et Daniel et ses soeurs Marielle (feu, Bertrand Moisan) et Ginette (Gilles Drouin); il est précédé par ses deux autres soeurs, Lorraine (feu Gérard Néron) et Madeleine. Ses beaux-frères, Grégoire Philippon (feu Pamylia), Robert Philippon (Carmen) et ses belles-soeurs Marie-Claire née Philippon (Gilles Grenier) et Céline née Paquette (feu Azarias Philippon) sont également en deuil. Il laisse derrière lui de nombreux cousins, cousines, nièces, neveux et amis au Canada et aux États-Unis.

Fern était un leader, un soldat, un gardien de la paix, un père de famille, un athlète, un chasseur, un pêcheur, un accro aux nouvelles, un homme à tout faire, un opérateur de radio amateur sous les lettres d'appel VE2 ZV et un vrai Canadien. Sa vie a été bien vécue, riche de ce qui est important. Il était sincère, fort, courageux, stoïque, autosuffisant, solidaire, fiable, déterminé, pragmatique et rapide avec une blague ou une fredaine. Homme de bon sens, connu et aimé de tous, Fern restera dans les mémoires comme un exemple de ce que c'est que d'être un mari attentionné, un bon père, un voisin fiable et un modèle positif. Sa vie et son esprit brilleront à travers les autres pendant les décennies à venir.



Jeune fils d'une mère veuve, il a grandi dans un petit village des Cantons de l'Est au sein d'une famille pauvre de sept frères et soeurs. Engagé dans l'armée en 1960, il se marie l'année suivante et fonde une famille peu après. Il a eu une carrière militaire réussie, prenant sa retraite en tant qu'adjudant-chef dans le génie après 27 ans de service.



Fern a fait face à ses problèmes de santé avec un courage incroyable et un coeur noble. Ses derniers mots ont été un éloge à sa femme de 60 ans et à sa famille, et un remerciement au personnel médical qui l'a soigné. Il manquera chaque jour à ceux qui l'ont connu. Qu'il repose en paix.



Les pensées et les prières de sa famille et de ses amis ont été une grande source de soutien et de force au cours des dernières semaines. Des funérailles, avec honneurs militaires, auront lieu au cimetière Beechwood, à Ottawa, Ontario le 7 novembre 2020 à 10h30. Dû aux restrictions de la Covid-19 en Ontario, la participation se fait sur invitation seulement. Une célébration de la vie aura lieu dès que les restrictions sur les rassemblements seront levées. Au lieu de fleurs, un don au Fonds du Coquelicot de la Légion (www.Legion.ca) serait apprécié.