Doux souvenirs de Nadal à Montréal

Ayant empoché sa 1000e victoire sur le circuit de l’ATP mercredi, l’Espagnol Rafael Nadal a séduit les amateurs de tennis aux quatre coins de la planète depuis le début de sa carrière. Seulement à Montréal, il a remporté plus d’une vingtaine de matchs dans le cadre de la Coupe Rogers. Voici cinq victoires mémorables obtenues par Nadal dans la métropole québécoise:

2005 - En finale contre Andre Agassi

Nadal n’avait que 19 ans, en août 2005, quand il a pris part à son premier tournoi disputé en sol montréalais. L’histoire d’amour avec le peuple québécois a débuté fort quand le jeune Espagnol a battu son compatriote Carlos Moya au premier tour avant de poursuivre sa route jusqu’en finale contre Andre Agassi. Au terme d’une longue bataille contre l’Américain, qui en était à son dernier passage à Montréal avant la retraite, Nadal remportait son premier titre à la Coupe Rogers grâce à un gain en trois manches de 6-3, 4-6 et 6-2.

2007 - Un beau duel face à Frank Dancevic

Favori local, le Canadien Frank Dancevic a retrouvé Rafael Nadal sur son chemin lors des quarts de finale, en 2007, à la Coupe Rogers. Dancevic, alors 91e au monde, profitait évidemment des encouragements de la foule. Après avoir perdu le premier set, Nadal a remis les pendules à l’heure en gagnant les deux manches suivantes. Cette année-là, le parcours de Nadal s’était toutefois arrêté en demi-finale contre Novak Djokovic.

2013 - Revanche contre Djokovic

En 2013, c’est Nadal qui avait eu le dessus contre Novak Djokovic, à Montréal. L’Espagnol avait ainsi vaincu le Serbe, alors classé numéro un mondial, en demi-finale. Dominant au bris d’égalité de la troisième et ultime manche, Nadal avait obtenu une victoire en trois manches de 6-4, 3-6 et 7-6 (2).

2013 - Pas de chance pour Raonic

Après sa victoire contre Djokovic, le Canadien Milos Raonic était l’adversaire de Nadal en grande finale lors de l’édition 2013. Même le puissant service de Raonic n’a pu prolonger le suspense alors que le «taureau de Monacor» a gagné en deux manches identiques de 6-2. Il s’agissait d’un deuxième titre à Montréal pour Nadal.

2019 - En 70 petites minutes...

Rafael Nadal a signé un cinquième triomphe en carrière à la Coupe Rogers, et un troisième à Montréal, lors de la plus récente présentation du tournoi, en 2019. Cette finale ne sera toutefois jamais reconnue comme le plus grand duel de tennis ayant eu lieu dans la métropole. L’Espagnol avait alors été carrément dominant face au Russe Daniil Medvedev, l’emportant 6-3 et 6-0 en 70 petites minutes.

«Je vous dis merci beaucoup à tout le monde à Montréal, avait formulé Nadal, lors de son discours de la victoire sur le court central. C’est incroyable. J’espère rejouer ici une autre fois.»