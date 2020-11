ST-AMAND, André



De Repentigny, le 28 octobre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur André St-Amand, époux de madame Andrée Dupont.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Alain, feu Patrick (Chantal), Nathalie (Patrick) et Catherine (Frédérick), ses petits-enfants, Chloé, Charlotte, Justine, Thomas, Luis, Juliette et Jérôme, sa soeur Pierrette, ses arrière-petits-enfants, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Compte tenu des circonstances la famille tiendra un hommage ultérieurement.