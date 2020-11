DAOUST, Normand

À Montréal, à son domicile de L'Île-des-Soeurs, est décédé le 16 octobre 2020 à l'âge de 75 ans M. Normand Daoust, fils de feu Gontran Daoust et de feu Simone Groleau.Très aimé des siens, il laisse dans la tristesse son épouse Danielle Beaulieu, sa soeur Ghislaine Daoust, sa belle-fille Christine Escobar, son gendre Kevin M. Perrier ainsi que ses chers petits-enfants Diégo et Noah. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères Alain Beaulieu (Angèle Rivard) et Robert Beaulieu (Suzanne Moussa), sa belle-soeur Manon Beaulieu (Jose Casanova), ses cousins et cousines des familles Beaulieu, Daoust et Groleau, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis et collègues de travail.Diplômé des HEC de Montréal, il a eu le privilège d'appartenir à l'équipe qui a construit et géré les programmes de logements à loyer modique de Montréal (HLM) en se joignant en 1969 à l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) dont il a été le directeur pendant vingt-et-un ans, de 1980 à 2001. Une fois retraité, il a dirigé un autre organisme de logements abordables à Montréal, Les Habitations du Centre-ville. Très apprécié de ses collègues pour ses compétences, sa rigueur et sa générosité, il les remercie d'avoir participé avec lui à la réalisation de projets sociaux porteurs d'avenir.Avec son épouse, il a profité de toutes les occasions pour voyager à travers le monde, découvrir de nouveaux horizons et créer de nouvelles amitiés dont celles de Michel et Geneviève Lachambre de Paris.La famille tient à exprimer sa reconnaissance au personnel du CLSC de Verdun - Soins palliatifs à domicile - pour le précieux soutien qu'il lui a apporté avec un grand souci d'humanité. Elle remercie également l'équipe médicale du CHUM spécialisée en chirurgie thoracique et en oncologie.La famille recevra vos condoléances au :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QUÉBEC, H3V 1E7514-342-8000 www.dignitequebec.comle dimanche 8 novembre 2020 de 13 h à 17 h. Une cérémonie suivra à 17 h ; les personnes qui le souhaitent pourront la suivre en visioconférence sur le site internet du salon.Votre amitié peut s'exprimer par un don à une fondation de votre choix vouée à la lutte contre le cancer.Les cendres seront inhumées au cimetière Saint-Vincent-de-Paul à Laval dans la plus stricte intimité, le 9 novembre 2020.