[EN DIRECT 4 NOVEMBRE 2020] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

MONDE

Cas: 47 458 222

Décès: 1 214 645

CANADA

Cas: 244 935, 108 889 au Québec

Décès: 10 279, 6317 au Québec

Toutes les nouvelles du mercredi 4 novembre 2020

6h18 | Virus : couvre-feu à 22 h dans toute l’Italie à partir de jeudi.

AFP

Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a signé dans la nuit de mardi à mercredi un décret instaurant sur tout le territoire national un couvre-feu à 22 h (heure locale) à partir de jeudi, indiquent les médias de la péninsule.

D’autres mesures restrictives, qui devraient être détaillées dans la journée par M. Conte et qui seront en vigueur jusqu’au 3 décembre, ont également été décidées, notamment la fermeture des centres commerciaux pendant le week-end.

Premier pays touché en Europe par l’épidémie de COVID-19 en février, l’Italie a enregistré plus de 39 000 morts pour plus de 750 000 cas.

Selon ce nouveau décret, les 20 régions d’Italie seront divisées, d’après les médias, en trois zones, vertes, oranges et rouges en fonction de la gravité de la situation épidémiologique, et dans lesquelles des mesures plus ou moins restrictives seront appliquées.

À l’échelle nationale, un couvre-feu de 22 h à 5 h du matin sera mis en œuvre et il ne sera possible de circuler pendant cette période que pour des motifs de travail ou de santé devant être justifiés.

Les lycées devront tous passer à l’enseignement à distance et les musées seront fermés.

5h42 | Virus: la première ministre danoise et les deux tiers du gouvernement à l’isolement.

AFP

La première ministre danoise Mette Frederiksen et les deux tiers de son gouvernement étaient contraints mercredi à l’isolement en raison du test positif du ministre de la Justice et de plusieurs parlementaires, a annoncé son cabinet.

Au total mercredi matin, 13 des 20 membres du gouvernement du pays scandinave étaient autoconfinés en télétravail.

La première ministre, qui avait assisté vendredi à une réunion avec le ministre de la Justice Nick Hækkerup, « ne présente actuellement aucun symptôme de la COVID-19 et continue, dans la mesure du possible, son travail avec des réunions virtuelles », a indiqué son cabinet dans un communiqué.

La deuxième vague du virus complique l’action d’une large partie de la classe politique danoise.

Mardi, la séance de questions à laquelle la cheffe du gouvernement devait participer avait été repoussée dans l’attente du résultat du test du ministre de la Justice, qui avait aussi été en contact avec six autres membres du gouvernement.

Cinq autres ministres sont également confinés après des réunions avec des députés testés positifs depuis.

Avec seulement sept membres réellement opérationnels, l’exécutif réfléchit au retour physique au travail de ses membres.

5h40 | Virus: le pape a regagné sa bibliothèque pour des audiences virtuelles.

AFP

Prenant acte d’une forte recrudescence du coronavirus en Italie, le pape François a repris mercredi avec un regret manifeste les audiences générales du mercredi sans la présence de fidèles, retransmises à nouveau par vidéo depuis sa bibliothèque.

« Malheureusement nous avons dû renouer avec cette audience dans la bibliothèque pour se protéger de la COVID », a souligné sur un ton grave le souverain pontife au début de son audience, rendez-vous hebdomadaire qui en temps normal attire des milliers de personnes sur la place Saint-Pierre.

« Cela nous enseigne aussi que nous devons être très attentifs aux prescriptions des autorités, que ce soient les autorités politiques ou les autorités sanitaires, afin de se protéger contre cette pandémie », a préconisé le pape François, très réticent à endosser lui-même un masque ou à demander à ses visiteurs de le faire.

« Offrons au seigneur cette distance entre nous pour le bien de tous », a ajouté le pape argentin, très amateur de bains de foule, en rendant un hommage à tous ceux qui « risquent leur vie, mais le font par amour, par vocation », comme les médecins, infirmiers et infirmières, ou volontaires.

La découverte d’un cas positif de Covid-19 parmi les participants la semaine dernière à l’audience générale du mercredi, tenue dans un auditorium fermé avec un public limité, a poussé le Vatican à un retour aux retransmissions par vidéo.

Le pape avait renoncé aux audiences publiques du 26 février au 2 septembre. Ce jour-là, dans une cour à ciel ouvert jouxtant le palais pontifical, François visiblement ravi s’était exclamé : « après tant de mois, nous reprenons notre rencontre face-à-face et non écran-à-écran, face-à-face, c’est magnifique ! ».

5h38 | Virus: un reconfinement partiel et allégé entre en vigueur au Portugal.

AFP

La majeure partie du Portugal est entrée mercredi dans un nouveau confinement, plus allégé que celui du printemps, mais le gouvernement pourrait bientôt prendre des mesures plus strictes pour endiguer la deuxième vague de la pandémie de COVID-19

Le reconfinement annoncé samedi par le premier ministre Antonio Costa concerne 121 des 308 communes que compte le pays, soit 70 % d’une population d’environ dix millions d’habitants et restera en vigueur pendant au moins deux semaines.

Dès lors que possible, le télétravail est devenu obligatoire, mais le « devoir civique de confinement à domicile » est essentiellement une forte recommandation prévoyant une série d’exceptions qui permettent de faire des courses, pratiquer du sport ou porter assistance à quelqu’un.

Et, contrairement au confinement du printemps, les écoles restent ouvertes, ainsi que les commerces et les restaurants, qui doivent cependant fermer leurs portes plus tôt, de même que les espaces culturels.

Le retour progressif du public aux stades de football a en revanche été suspendu.

Le gouvernement socialiste avait également décidé d’interdire les foires, mais, face au mécontentement exprimé par les commerçants concernés, il a finalement laissé les mairies libres de décider de les maintenir, ce qui a été le cas à Lisbonne notamment.

5h37 | Coronavirus: nouveaux records de contaminations et de décès en Russie.

AFP

La Russie a enregistré mercredi 19 768 nouveaux cas de nouveau coronavirus et 389 décès, battant des records établis il y a quelques jours alors que les autorités assurent toujours ne pas prévoir de mesures de confinement majeures.

Le précédent record de contaminations (18 665) avait été établi le 1er novembre et celui de décès (366) le 29 octobre, les chiffres quotidiens dépassant désormais largement ceux du mois de mai, précédent pic de cas en Russie.

Au total, la Russie a enregistré 1 693 454 cas et 29 217 décès depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Malgré cette hausse drastique, le président russe Vladimir Poutine a assuré la semaine dernière qu’il n’y aurait pas de confinement national, disant préférer des mesures « ciblées et justifiées » dans des régions ou des villes « pour protéger au maximum la sécurité des gens » tout en maintenant « les activités des entreprises ».