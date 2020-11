Essai du Chromecast avec Google TV

Le diffuseur de contenu en ligne Chromecast de Google permet par Internet d’accéder aux milliers de chaînes de diffusion en continu, à condition que votre domicile dispose d’un forfait Internet conséquent. Par exemple, une soirée télé en ultra haute définition peut télécharger entre 20 à 50 gigaoctets de données.

Comme plusieurs de ses concurrents, le Chromecast diffuse la vidéo jusqu’à la définition ultra-HD ou 4K et 60 images par seconde. Il supporte également l’imagerie à haute gamme dynamique HDR dans les standards HDR10 et Dolby Vision. Sur le plan des définitions vidéo, aucun doute, ce Chromecast affiche complet, à condition bien sûr que votre écran supporte lui aussi ces définitions d’image.

Le raccordement physique est aisé, il suffit de brancher l’adaptateur mural et le câble USB au lecteur de diffusion Chromecast et ce dernier au port HDMI du téléviseur.

Par contre, la petite télécommande, ronde à la base, est glissante en main. On dirait qu’elle a été conçue pour des enfants, qui adoreront sans aucun doute regarder leurs chaînes favorites par la magie d’Internet.

Offert avec ou sans abonnement Netflix

Le forfait avec Netflix est intéressant pour ceux qui n’y sont pas déjà abonnés. Ainsi, le Chromecast avec le service Google TV est offert (prix arrondis au dollar canadien) contre 70 $ (80 $ avec taxes) ou 138 $ comprenant six mois d’abonnement Netflix, taxes incluses. Sachant qu’un abonnement Netflix en format ultra-HD coûte par mois 19 $ taxes incluses, si on calcule bien, six mois de Netflix coûtent 113 $. Bien calculé, le petit diffuseur Google revient à seulement 25 $ au lieu de 80 $.

Configuration

Passée l’installation matérielle, la configuration s’effectue à l’aide de l’application mobile Google Home que vous devez télécharger si vous ne l’avez pas déjà.

En suivant les instructions de Google Home sur votre iPhone ou Android, vous serez appelé à jumeler la télécommande et le téléviseur avec le diffuseur Chromecast.

Plus loin, il faut désigner un lieu (votre maison, appartement) et la pièce (salon, salle à manger, etc.). Suis ensuite la connexion au réseau sans fil WiFi de votre habitation et celle de votre compte Google pour les services. Plus loin, l’Assistant vocal Google — facultatif — pour obtenir des résultats personnalisés à partir de vos commandes vocales et les permissions publicitaires propres à Google.

Ce qui est bien, l’interface dresse une liste de services de diffusion comme Netflix, Prime Video, Disney, etc. qu’il suffit de cocher pour que Google Home les installe pour vous. Cependant, Apple TV et Stadia brillent par leur absence.

Voilà pour l’installation et la configuration.

De mon côté, j’ai été moins chanceux. En voulant configurer Google TV sur un moniteur d’ordinateur dépourvu de haut-parleurs, je n’ai pu connecter le Chromecast avec les haut-parleurs Nest Audio pourtant installés et connectés dans la même application Google Home.

Après des mois, voire des années d’utilisation avec d’autres produits comme le Roku Ultra, le nouveau Roku Streambar et le Fire TV Cube 4K, si j’avais à classer mes diffuseurs préférés, ces derniers emportent ma préférence pour leur simplicité et leur performance. À cause de l’appli Google Home, il n’est pas facile de s’en sortir advenant des problèmes.