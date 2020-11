COULOMBE, Huguette

(née Ross)



Au CHUS - Fleurimont de Sherbrooke, le 29 octobre 2020 à l'âge de 81 ans, est décédée Madame Huguette Coulombe, épouse de feu Jean-Paul Coulombe.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Céline et Alain (Nancy), sa petite-fille bien-aimée Mia, ainsi que ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Les funérailles auront lieu en toute intimité.