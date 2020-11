GEMME, Denise (Langlois)



Entourée de ses proches à la Maison de Soins Palliatifs de Laval, le 14 octobre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Denise Gemme, épouse de M. René Langlois.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles, Suzanne, Johanne et Diane (Richard Plante), ses petits-enfants, Maxime, Jason, Jessica, Philippe et Audrey-Ann, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs, Rachel, Lise et Huguette, ses frères, Omer et Noël, sa belle-soeur, Madeleine (Raymond), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 8 novembre 2020 de 12h à 16h à la:Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 16h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison de Soins Palliatifs de Laval.