LÉVESQUE, Régis



À Bois-des-Filions, entouré de ses proches, le 27 octobre 2020, à l'âge de 85 ans est décédé le promoteur de boxe avantageusement connu M. Régis Lévesque.Il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Carole), Josée (Éric), Annie (Yannick), ses petits-enfants Ali- Angel, Eloyk, sa soeur Denise (Denis) et de nombreux autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances en présence des cendres le samedi 7 novembre de 11h00 à 15h00. Un hommage personnalisé, sur place, lui sera rendu à 14h00. Bienvenue à toutes personnes qui veulent lui rendre un dernier hommage. La distanciation sociale et le port du masque sont obligatoires en tout temps et le nombre de personnes se limite à 25 à l'intérieur.www.salonfunerairelfc.com