RAYMOND LEDUC, Madeleine



Au Centre hospitalier du Haut-Richelieu, le 23 octobre 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Madeleine Raymond Leduc, demeurant à St-Jean-sur-Richelieu, native de Ferme-Neuve, épouse de feu Elzear Leduc.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louise (Guy Lalonde), Pierre (Joanne Barbe) et Ghislain (Michèle Francoeur), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs : Jeannine et Gisèle (Gaétan Légaré) ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.Madame Madeleine Raymond Leduc sera exposée à la Résidence Laurier Bissonnette le vendredi 6 novembre de 9 à 12 heures. Le port du masque est obligatoire pour tous.La direction des funérailles a été confiée à la:456, 12E AVENUE FERME-NEUVETél. 819-587-3169 www.salonouellette.com