Georges Laraque veut vraiment affronter Mike Tyson

L’ancien homme fort de la Ligue nationale de hockey (LNH) Georges Laraque a livré sa large part de combats durant sa carrière de hockeyeur, mais il y a une confrontation à laquelle il pense particulièrement ces jours-ci: un duel avec l’ex-champion mondial des poids lourds Mike Tyson.

Pourtant, Tyson a d’autres projets en tête, puisqu’il doit se mesurer à Roy Jones fils le 28 novembre au Staples Center de Los Angeles. Cela n’empêche toutefois pas Laraque de rêver. D’ailleurs, le quotidien «Edmonton Sun» a rappelé qu’un choc opposant un boxeur à un joueur de la LNH dans l’arène ne constituerait pas une première. Au cours d’un duel hors-concours, le matamore des Oilers Dave Semenko avait croisé le fer avec le légendaire Muhammad Ali devant 6000 spectateurs réunis au Northlands Coliseum le 12 juin 1983.

«Je me rappelle d’avoir discuté avec Dave Semenko [décédé en 2017] et il disait qu’un de ses plus beaux souvenirs fut son combat avec Ali. S’il ne m’avait pas raconté cette histoire en me disant à quel point ce fut agréable, je n’aurais probablement jamais pensé à une idée semblable», a affirmé le Québécois dans une entrevue diffusée mardi par le journal albertain.

«Ce serait formidable, a-t-il aussi dit à propos de son idée d’affronter Tyson. Quand j’en ai parlé au début, cela a été vu de façon démesurée, car les gens croyaient que je voulais faire 10 rounds et que je pensais avoir une chance de gagner. [...] Mais ce n’est pas cela. Il [Tyson] parlait au départ d’effectuer une tournée mondiale avec des combats hors-concours de trois rounds. Donc, lorsque j’ai vu cela, j’ai demandé à mon agent de lui soumettre une offre. Je veux vraiment le faire. Il a ainsi envoyé une lettre au camp de Tyson. Je me croise les doigts.»

Au Centre Bell?

Évidemment, cette idée peut paraître loufoque aux yeux de plusieurs, mais tout ce qui concerne Tyson n’est pas à prendre à la légère. Le célèbre boxeur a notamment participé à une émission dans laquelle il combat un requin et rien ne lui semble donc impossible. Selon le déroulement de son rendez-vous avec Jones fils, la suite pourrait être intéressante, surtout pour les gens d’ici. Le tout reste cependant bien conditionnel à plusieurs facteurs, Laraque admettant lui-même que son rêve demeure une «long shot».

«Il y a tellement de choses devant être parfaitement synchronisées pour que cela arrive. Ça dépendra de sa santé, comment il se sent après le combat face à Roy Jones et ce que son clan désire financièrement. Qu’arrivera-t-il s’ils veulent 1 million $ et que nous pouvons le faire?, s’est questionné l’ex-hockeyeur. Aussi, nous devons voir ce qui surviendra avec la COVID-19, car nous pensons au Centre Bell et nous aimerions avoir des gens dans les gradins.»

Laraque songe à un combat qui serait compris dans une carte proposant d’autres duels plus importants d'un point de vue sportif.

«Nous voulons l’inclure à une carte qui existerait déjà et qui annoncerait un combat de championnat. C’est ainsi qu’on peut obtenir davantage d’argent par la télé à la carte, assez pour payer Tyson. De mon côté, je remettrais mes sous à des organismes de charité», a-t-il souligné.