La Chine bloque l’arrivée des voyageurs de Belgique et Grande-Bretagne

PÉKIN | La Chine a décidé de bloquer l’arrivée des voyageurs étrangers en provenance du Royaume-Uni et de Belgique pour cause d’épidémie, et de renforcer les conditions d’accès à son territoire pour plusieurs autres pays.

Le géant asiatique, où le nouveau coronavirus a fait son apparition l’an dernier, a largement endigué l’épidémie sur son territoire.

Le pays a pratiquement fermé ses frontières fin mars et réduit considérablement ses vols internationaux, avant d’entrouvrir prudemment ses portes ces derniers mois.

Mais selon un communiqué publié sur le site de l’ambassade de Chine à Londres en date de mercredi, le gouvernement annonce avoir « décidé de suspendre temporairement l’entrée des ressortissants non chinois présents au Royaume-Uni », même si ces derniers sont porteurs de visas ou de permis de séjour en Chine.

« Cette suspension est une mesure temporaire nécessitée par la situation actuelle de COVID-19 », précise le communiqué.

Une annonce similaire figure en chinois sur le site de l’ambassade de Chine en Belgique.

Le Royaume-Uni est l’un des pays les plus touchés par le coronavirus, avec plus d’un million de contaminations, dont près de 48 000 décès.

Le premier ministre Boris Johnson a annoncé un nouveau confinement de la population, qui doit entrer en vigueur jeudi.

Outre le Royaume-Uni et la Belgique, plusieurs ambassades de Chine dans des pays tels que la France, les États-Unis, l’Allemagne, Singapour et le Canada ont annoncé un renforcement des mesures d’accès au territoire chinois.

Les voyageurs, chinois ou étrangers, en provenance de ces pays doivent désormais produire deux tests de dépistage (sérologique et PCR) effectués dans les deux jours précédant leur embarquement, à faire valider par l’ambassade de Chine du pays où ils se trouvent.

Dans de nombreux pays, obtenir les résultats des tests dans un délai de 48 heures pourrait s’avérer problématique