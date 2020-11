Le duo Alex et Alex courtise l’Europe

Après avoir participé à Révolution et America’s Got Talent, les danseurs québécois Alex Francoeur et Alex Carlos tentent maintenant leur chance en Europe avec La France a un incroyable talent.

De leur propre aveu, les deux Québécois ne savaient pas trop à quoi s’attendre de La France a un incroyable talent, dont ils ne connaissaient que Sugar Sammy à la table des juges. Ce n’est qu’une fois arrivés à Paris, en août dernier, qu’ils ont pris conscience de l’ampleur du phénomène dans l’Hexagone.

« Là-bas, c’est très gros ! Dès qu’on est arrivés à l’aéroport et qu’on a dit aux douaniers qu’on était là pour l’émission, ils étaient impressionnés. Et à l’extérieur du studio, il y avait des tonnes de fans qui nous accueillaient sans même nous connaître », se rappelle Alex Francoeur, moitié du duo Alex et Alex, en entretien au Journal.

Mais l’expérience, elle, a été tout sauf simple. Alors qu’ils attendaient en coulisse pour s’exécuter devant le panel et les caméras, les tournages ont dû être suspendus indéfiniment ; le juge Éric Antoine venait de recevoir un résultat positif à un test de COVID-19.

Alex Francoeur et Alex Carlos ont ainsi été contraints de replier bagage et de rentrer au bercail.

« On a dû faire une nouvelle quarantaine de deux semaines à notre retour. Ensuite, on a recommencé à zéro avec les tests de COVID-19 et la paperasse en vue d’y retourner », explique Alex Carlos.

Miser sur l’émotion

C’est finalement en septembre dernier qu’ils ont pu passer devant les caméras de La France a un incroyable talent. Le duo de danseurs y a présenté le numéro qui lui avait permis d’accéder à la finale de Révolution, l’an dernier, inspiré de ses coming-outs respectifs.

Les enjeux étaient toutefois bien différents. Après avoir été évalués par des maîtres de la danse à l’émission québécoise, ils devaient désormais charmer un panel aux connaissances plus rudimentaires en matière de danse.

« On a changé notre focus. Ce qu’on voulait de ces quatre juges, c’est qu’ils voient plus que la danse, mais bien le jeu, l’émotion, l’histoire. Plutôt que de recevoir des commentaires sur notre technique, on espérait entendre qu’ils ont compris ce qu’on cherchait à leur raconter et qu’ils ont été touchés », avance Alex Francoeur.

« À Révolution, notre but était d’être les meilleurs danseurs du Québec. Mais à La France a un incroyable talent, on cherchait davantage à être des artistes capables de toucher les gens en leur racontant des histoires », ajoute Alex Carlos.

Tenus au secret par la production, les deux danseurs ne peuvent pas dévoiler l’issue de cette audition télévisée. Il faudra attendre sa diffusion, le 24 novembre prochain, pour savoir si Alex et Alex passeront à l’étape suivante de la compétition.