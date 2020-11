Magasinage des Fêtes: acheter local, acheter à l’avance

Chaque année, les Québécois rêvent d’un Noël blanc. Et si, pour clore cette année trouble, on se souhaitait également un Noël bleu?

En pleine deuxième vague de COVID-19, on ne saurait assez répéter l’importance de privilégier les produits d’ici. À l’approche de la période des Fêtes, qui représente généralement de 30 à 40 % des ventes annuelles des détaillants québécois, ce message doit résonner d’autant plus fort.

C’est pourquoi Le Panier Bleu a lancé tout récemment son catalogue de produits, grâce auquel les consommateurs peuvent maintenant rechercher et magasiner près d’un demi-million de produits, sur le lepanierbleu.ca, puis finaliser leur achat directement sur le site transactionnel de quelque 2000 commerçants québécois. Et ce n’est qu’un début, puisque la plateforme grandira de semaine en semaine.

Plusieurs avaient manifesté le désir de pouvoir trouver non seulement des commerçants, mais aussi des produits directement sur Le Panier Bleu. C’est ce que permet le catalogue, répondant ainsi à une volonté des consommateurs et à un besoin des entreprises québécoises d’être plus visibles sur le Web.

Acheter à l’avance

Cela dit, à deux mois de Noël, une autre préoccupation doit absolument nous habiter : l’importance de l’achat à l’avance.

L’explosion rapide et inattendue des ventes en ligne, combinée au ralentissement provoqué dans les centres de tri par la COVID-19, ont engendré une tempête parfaite qui a lourdement affecté les délais de livraison des entreprises d’ici, mais aussi des géants mondiaux du commerce électronique, ce printemps. Selon des chiffres compilés par la firme québécoise Buster Fetcher, le pourcentage de colis en retard a grimpé de façon constante pour atteindre un sommet d’environ 40 %, début juin.

Des leçons ont été tirées de cette première vague, mais un fait demeure : notre chaîne logistique n’aura pas la capacité de livrer à temps pour Noël tous les produits achetés chez des détaillants québécois...si la majorité des consommateurs attendent au 15 décembre pour commencer leurs emplettes des Fêtes.

Bref, si nous souhaitons tous avoir des cadeaux emballés sous le sapin pour le réveillon, il faut que les Québécois commencent leur magasinage des Fêtes dès maintenant, si ce n’est déjà fait. Et au lieu de tout faire livrer par la poste, considérons également les autres options de cueillette qui s’offrent à nous, dans le respect des règles sanitaires.

Un chantier et des solutions sous peu

Évidemment, « acheter à l’avance » ne règlera pas, d’un coup, les nombreux enjeux liés au transport et à la livraison. C’est pourquoi il s’agit du thème de l’un des huit chantiers sur l’avenir du commerce de détail lancés par Le Panier Bleu.

Le transport et la livraison influencent grandement la perception de la qualité de l’expérience des consommateurs, dont les attentes ont d’ailleurs été dopées par les standards établis par les géants mondiaux du commerce en ligne. Pour les détaillants québécois, notamment ceux qui font leurs débuts en matière de commerce électronique, il s’agit donc d’un défi logistique aussi crucial que complexe à relever.

Le Panier Bleu proposera prochainement des solutions concrètes afin d’aider nos commerçants à rendre cette dernière étape de la phase d’achat acceptable, efficace et moins coûteuse. Cela dit, à brève échéance, la modération des attentes des consommateurs devra continuer de faire partie de l’équation.

Au final, les comportements d’achat de tout un chacun peuvent faire une immense différence dans le succès de l’opération. Achetons local, achetons à l’avance.

Alain Dumas, Directeur général, Le Panier Bleu

Catryn Pinard, Cheffe du chantier, Transport et livraison, Présidente et chef de la direction, Nationex

Michel Girard, Chef du chantier Capacités logistiques, Président et CEO, DRAKKAR Logistics