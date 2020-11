NFL : le match du jeudi soir en péril

Le receveur de passes des 49ers de San Francisco Kendrick Bourne a été déclaré porteur du coronavirus, contraignant son équipe à fermer ses installations mercredi, à la veille du match contre les Packers de Green Bay.

La décision de rendre inaccessible le lieu de travail des Niners a été prise par mesure préventive. Pour le moment, le match de la semaine est toujours prévu à l’horaire.

«Les 49ers de San Francisco ont été informés qu’un joueur a été déclaré positif à la COVID-19 et l’individu s’est placé lui-même en quarantaine immédiatement, a déclaré l’équipe par voie de communiqué. Notre organisation suit le protocole de la NFL et nous travaillons avec la ligue sur le suivi des contacts afin d’identifier les personnes à risque élevé.»

Chez les Packers, le porteur de ballon Jamaal Williams et le secondeur Kamal Martin ont été déclarés non disponibles en raison de la COVID-19 plus tôt cette semaine. Aucun nouveau cas n’a été recensé depuis.