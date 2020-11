Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 5 novembre:

«Hollywood Autopsy»

Le regretté chanteur américain Gregg Allman, décédé au printemps 2017, a été une figure marquante du rock du sud des États-Unis au sein de son groupe, The Allman Brothers. Son corps envahi de tumeurs, l’artiste avait subi une greffe du foie quelques années avant sa mort.

Jeudi, 12 h, Canal D.

«Clic»

Comédie dont le haut de l’affiche est tenu par Adam Sandler. Ce dernier est un architecte, véritable bourreau de travail, qui trouve une télécommande lui permettant d’avancer, mais aussi de reculer des moments de sa vie. Mais à trop vouloir jouer avec l’objet... Aussi avec Kate Beckinsale et Christopher Walken.

Jeudi, 14 h, Prise 2.

«Defendor»

Comédie canadienne pour laquelle Woody Harrelson est un travailleur ordinaire le jour et un superhéros médiocre la nuit, dans les rues d’une petite ville ontarienne. Il espère ainsi mettre la main au collet de son ennemi. Distribution pouvant aussi compter sur le jeu de Kat Dennings et celui de Sandra Oh.

Jeudi, 15 h, VRAK.

«Alain Delon, cet inconnu»

Retour sur le parcours de ce populaire acteur français qui ne caressait pas le désir de jouer au cinéma durant son adolescence. Diplômé en tant que charcutier et membre de l’armée, il met les pieds à Paris au milieu des années 1950 et voit bientôt son visage au grand écran.

Jeudi, 19 h, Planète+.

«La famille Groulx»

Enceinte, Tara porte toujours fièrement son bébé numéro 11. Alors qu’il y a encore des choses à préparer avant que la famille s’agrandisse en janvier prochain, les poux débarquent à la maison. Heureusement, Claudette, la grand-maman, vient à la rescousse et prend les choses en main.

Jeudi, 20 h, Canal Vie.

«Lise Dion: le temps qui court»

Début du troisième spectacle de Lise Dion, «Le temps qui court», qui a mis fin à son absence de six ans sur les planches. Parmi les sujets qui l’ont inspirée: les vacances dans le sud, la technologie, ses ados et son Marcel. Première de deux parties.

Jeudi, 21 h, TVA.

«Curieux Bégin»

C’est au tour de Christian Bégin de se laisser séduire par la bouffe végane. Il découvre les plaisirs de cette alimentation sans viande ni produits animaux grâce aux tacos, poke, tartare et faux-mage. À ses côtés pour en discuter: Stéphanie Audet, Élise Guilbault et Antoine Nicolas.

Jeudi, 22 h, Télé-Québec.