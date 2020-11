Todd Bertuzzi ne veut pas rester aux États-Unis si Biden est élu

L’ancien attaquant de la Ligue nationale de hockey (LNH) Todd Bertuzzi n’est visiblement pas un partisan de Joe Biden, à un tel point qu’il se dit prêt à retourner vivre au Canada si le candidat démocrate remporte l’élection présidentielle américaine.

L’ex-joueur des Canucks réside au Michigan grâce à la carte verte qu’il possède, mais il risque bien de déménager ses pénates à Vancouver. C’est du moins ce qu’il a laissé entendre durant une entrevue livrée à la chaîne radiophonique Sportsnet 650, mardi matin, avant la soirée électorale aux États-Unis. Le lendemain, l’issue du scrutin restait à officialiser.

«Si je n’aime pas qui se retrouve là, il y a de bonnes chances que je m’en aille à Vancouver, a mentionné Bertuzzi en confirmant son soutien au président sortant Donald Trump. Ici au Michigan, c’est un État-clé et il y a un clivage important entre les gens pro-Biden et les pro-Trump. Je vis maintenant à Lake Orion près d’un lac et ça ressemble pas mal à un lac Trump, ce que j’appuie. Je ne veux pas discuter de politique et de tout le reste, mais c’est ce que j’aimerais voir en place.»

Néanmoins, cela n’a visiblement pas empêché l’homme de 45 ans d’aborder le mouvement Black Lives Matter. Celui ayant disputé son dernier match de la LNH en 2013-2014 avec les Red Wings de Detroit affirme qu’il veut avant tout vivre dans un lieu calme et serein.

«Il y a tellement d’éléments négatifs pouvant empirer la situation déjà explosive actuellement et vous ne savez pas comment tout cela finira. Il semble y avoir tellement de colère et d’inquiétude, sans compter la pandémie du coronavirus, le racisme et Black Lives Matter. Vous souhaitez seulement rester loin de ça en espérant des moments calmes», a-t-il précisé.

«C’est une époque intrigante, surtout pour un Canadien vivant ici. Je suis là depuis, je ne sais pas, environ 15-20 ans, et je n’ai jamais rien vu de tel. À certains instants, c’est un peu terrifiant avec ces magasins barricadés. [...] Les États-Unis se trouvent dans une situation difficile et espérons que [...] nous pourrons choisir la bonne personne.»

Pas le premier

Outre Bertuzzi, d’autres personnalités sportives ont dernièrement appuyé publiquement Trump, dont l’ancien défenseur-vedette Bobby Orr et la légende du golf professionnel Jack Nicklaus. Malgré son allégeance, il fait confiance au jugement des électeurs, en se croisant les doigts pour vivre des jours plus agréables en société.

«Peu importe l’élu, vous devez respecter la position de président. C’est celui qui est au bureau et il faut respecter ce siège. Il s’agit d’un poste puissant et la personne qui l’occupe est là pour vous protéger, tout en comblant vos besoins.»

Selon le site Google, la phrase «How to move to Canada?» (en français, «Comment déménager au Canada?») a été largement inscrite par des utilisateurs américains dans son moteur de recherche durant la soirée de mardi. Il a recensé une hausse de 700 % comparativement à la journée précédente. Les gens des États de l’Oregon, du Colorado et de Washington ont été les plus actifs à cet égard.