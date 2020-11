Une compétition internationale prévue à Montréal est annulée

Les organisateurs de l’International Gymnix, qui devait réunir l’élite mondiale de la gymnastique artistique féminine à Montréal du 3 au 7 mars 2021, a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19, ont-ils annoncé mercredi.

L’événement était prévu au Complexe sportif Claude-Robillard, là où il avait eu lieu l’an passé, juste avant le début de la crise du coronavirus. Conséquemment, les célébrations relatives à sa 30e présentation ont été reportées.

«Nous avons dû prendre cette difficile décision pour assurer la santé et la sécurité de nos participants, bénévoles, partenaires et spectateurs. Les nombreux risques humains et financiers associés à la COVID-19 ont compromis la tenue de l’événement pour 2021», a déclaré la directrice générale de l’International Gymnix, Anne-Maud Viau, par voie de communiqué.

Selon les organisateurs, plus de 1200 athlètes de niveau provincial à olympique provenant d’une quinzaine de pays seront présents lors de la prochaine compétition à Montréal. Aussi, ils proposeront une programmation spéciale sur ses médias sociaux aux dates initialement prévues pour la tenue de la compétition 2021. Le tout sera dévoilé en début d’année.