Une première bande dessinée pour Billy Tellier

Après plus de 1500 capsules radio avec Le petit monde de Billy, l’humoriste Billy Tellier amène pour la première fois ses personnages dans l’univers de la bande dessinée. « J’ai toujours eu ce rêve-là », dit-il.

Billy Tellier présente depuis huit ans, sur les ondes de CKOI, ses capsules humoristiques Le petit monde de Billy. Très populaire, le segment l’a amené jusqu’au festival Juste pour rire, où il a présenté ses personnages sur scène deux années de suite.

Et voilà que depuis mercredi, une nouvelle bande dessinée vient de sortir sur le marché. Elle met en vedette les personnages les plus connus de l’humoriste : Léopold Fléchet, Maturin Séguin, Gisèle l’infirmière, Franzis l’éducateur en garderie, LonelyBoy et Bernard le méchant lutin.

Les personnages ont pris vie sous les dessins d’Éric Péladeau, que Billy s’est fait présenter par l’illustrateur Tristan Demers. « Ç’a cliqué assez vite les deux ensemble, dit Billy. J’ai écrit moi-même les histoires, mais il a amené des gags avec les dessins. »

Au petit écran

Billy Tellier ne voyait pas Le petit monde de Billy comme un projet à long terme, au départ. « J’ai commencé les capsules en moi-même, puis j’ai intégré tranquillement des personnages », dit-il.

Au fil des années, des personnages sont disparus. D’autres ont fait leur arrivée. Son personnage préféré ? « Il y en a deux. D’abord Gisèle, qui est là depuis longtemps. Elle a l’humour mordant de ma mère, mais pas son physique ! Et Léopold Fléchet, qui est un personnage que j’avais improvisé et avec qui j’ai beaucoup de plaisir. »

Billy Tellier voit encore plus loin pour son Petit monde dans les prochaines années. « C’est sûr qu’un jour, j’aimerais amener ça à la télé, dit-il. Mais on va laisser vivre la bédé avant. »

► La bande dessinée Le petit monde de Billy, écrite par Billy Tellier et avec les dessins d’Éric Péladeau, est sur le marché.