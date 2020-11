GRÉGOIRE, Rita



Au CHSLD Providence St-Joseph de Montréal, le 30 octobre 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée Mademoiselle Rita Grégoire, fille de feu Henri Grégoire et de feu Hortense Charland.Elle laisse dans le deuil sa soeur Suzanne Legault et son beau-frère Jacques Legault, ses neveux et nièces de même que ses nombreuses connaissances et ses chères et précieuses amies (s).Ses funérailles seront célébrées en privé par l'Eucharistie à l'Église St-Bonaventure, rue St-Zotique à Montréal, vendredi le 6 novembre à 12h suivies de l'inhumation au cimetière de la Notre-Dame-des-Neiges.Au lieu de fleurs, offrandes et dons, au CHSLD Providence St-Joseph seraient grandement appréciés en témoignage de gratitude.MAISON FUNÉRAIRE ARMSTRONG