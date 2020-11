QUÉZEL, Gaëtane

(née Desjardins)



À Laval, le 28 octobre 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Gaëtane Desjardins, épouse de feu M. Eugène Quézel.Elle laisse dans le deuil ses enfants Philippe (Sylvie), Ginette (Denis) et Patricia (Guy), ses petits-enfants, Céline, Brigitte (Martin), Francis (Christine), Julien, Hugo, Nicolas (Geneviève), Frédérick (Catherine), Émilie (Serge) et Sophie (Mathieu), ses arrière-petits-enfants, Chloé, Myriam, Laurent, James, Benjamin, Constance, Élizabeth et Joséphine, une précieuse famille élargie, ses neveux, nièces et amis.En ce temps de pandémie, la famille seulement se réunira à l'église samedi le 7 novembre 2020 pour Gaëtane. Dès que la situation le permettra, une cérémonie en son honneur sera organisée par les enfants et vous en serez avisés. L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-François d'Assise.www.salonfunerairelfc.com