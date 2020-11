Baisser du rideau à Phoenix

Contrairement aux années antérieures, et la situation n’a rien à voir avec la pandémie, c’est au circuit de Phoenix, en Arizona, que les champions des trois divisions majeures du NASCAR seront couronnés en fin de semaine.

Il avait été décidé l’an dernier, lors de la publication du calendrier 2020, que le complexe de Homestead, en Floride, ne serait plus retenu pour présenter les épreuves finales.

En premier lieu, la saison dans la série des camionnettes Gander, à laquelle est inscrit le jeune pilote québécois Raphaël Lessard, connaîtra son dénouement vendredi soir.

Parmi les quatre finalistes, on retrouve les trois coéquipiers de l’écurie GMS Racing, soit Sheldon Creed, Grant Enfinger et Brett Moffitt. Ce dernier est d’ailleurs le seul parmi ceux qui rivaliseront pour le titre à avoir déjà soulevé le trophée du champion, exploit réalisé il y a deux ans.

Zane Smith est l’autre pilote en lice pour les grands honneurs. Pour cette dernière épreuve décisive, comme dans les deux autres divisions dont les courses auront lieu samedi (XFinity) et dimanche (Coupe NASCAR), une victoire n’est pas nécessaire.

Il suffit de devancer les trois autres finalistes au fil d’arrivée pour être couronné champion.

Saison de rêve

En série Xfinity, Chase Briscoe a clairement justifié sa participation à la grande finale en remportant neuf courses cette année, quoiqu’un tel palmarès ne vous assure pas une qualification pour la grande finale. Parlez-en à Kevin Harvick !

Depuis une dizaine d’années, la série NASCAR a instauré une formule de séries éliminatoires parfois cruelle pour des pilotes qui ont dominé le classement cumulatif pendant la saison régulière.

Austin Cindric, Justin Allgaier et Justin Haley seront les trois autres finalistes à s’affronter samedi en fin d’après-midi.

Peu importe son résultat, Briscoe sera promu en Coupe NASCAR l’an prochain au sein de l’écurie Stewart-Haas, en remplacement de Clint Bowyer, qui prendra sa retraite.

Comme la semaine dernière à Martinsville, les Québécois Alex Labbé et Donald Theetge, recrutés par l’équipe DGM, seront aussi de la partie en Arizona.

Pauvre Harvick !

À l’instar de Briscoe en Xfinity, Harvick a été le grand animateur de la Coupe NASCAR cette année. Sa fiche remarquable de neuf victoires, plus de 1500 tours menés et 26 top 5 en 35 départs n’a pas suffi pour lui permettre de se battre pour le championnat à Phoenix.

Pour la simple et unique raison qu’il n’a pas été en mesure d’enchaîner les bons résultats (et surtout une victoire) dans la ronde des « huit » qui s’est terminée la semaine dernière à Martinsville.

NASCAR a mis en place la formule des séries éliminatoires pour justement créer un engouement en fin de saison et pour éviter surtout que les dernières épreuves n’aient plus aucune signification dans la course au titre.

À ce compte, au hockey notamment, devrait-on permettre à l’équipe qui a terminé première au classement cumulatif d’obtenir un passe-droit pour, disons, les deux premières rondes ?

Rappelez-vous l’exemple du Lightning de Tampa Bay, cette formation qui avait dominé le classement général l’an dernier, mais dont le parcours de rêve s’était abruptement achevé à la suite d’une élimination crève-cœur en quatre matchs contre les Blue Jackets de Columbus, et ce, dès le tour initial des séries.

Certains observateurs ont avancé que celui qui domine le tableau en saison régulière, comme Harvick cette année, devrait automatiquement être qualifié pour la finale. Le débat est lancé.

Elliott s’élancera premier

Sur l’ovale d’un mille de Phoenix, Joey Logano et son partenaire chez Penske, Brad Keselowski, convoiteront leur deuxième championnat en Coupe NASCAR. Le groupe des finalistes est complété par Denny Hamlin et Chase Elliott, tous deux à la recherche de leur première couronne dans la spécialité.

Elliott, qui tentera de suivre les traces de son père Bill (sacré champion en 1988), a obtenu sa qualification à la suite de sa victoire la semaine dernière à Martinsville.

Le pilote de 24 ans s’élancera d’ailleurs de la position de tête sur la grille de départ dimanche. Il partagera la première ligne avec Logano, alors que Keselowski et Hamlin occuperont la seconde rangée.