«Carey Price était très déçu»

La saison 2009-2010 a incontestablement été l’une des plus marquantes de l’ère moderne du Canadien de Montréal.

Qui a oublié ce fameux printemps 2010 où le Tricolore avait battu coup sur coup les Capitals d’Alexander Ovechkin et les Penguins de Sidney Crosby en éliminatoires? Pour la première fois en 24 ans, Montréal était parvenu à passer le deuxième tour de la danse printanière. La merveilleuse épopée avait finalement pris fin contre les Flyers de Philadelphie, en troisième ronde.

Mais comment une équipe qui avait obtenu sa participation aux séries par la peau des fesses (Montréal s’était qualifié lors du dernier match de la saison régulière en récoltant un point dans une défaite en prolongation face aux Maple Leafs de Toronto) avait pu être si redoutable contre des adversaires clairement meilleurs qu’elle? La réponse est connue de la très grande majorité des amateurs du CH : Jaroslav Halak.

L’ancien numéro 41 de la Sainte-Flanelle avait été tout simplement incroyable devant sa cage, affichant notamment un taux d’efficacité de ,923 et une moyenne de buts alloués de 2,55 au terme de 18 matchs éliminatoires où il avait été canardé de toutes parts.

Pendant la saison, toutefois, la charge de travail avait été répartie de façon très équitable entre Halak et Carey Price, alors âgé de 23 ans. C’est en fin de saison que le Slovaque était parvenu à mériter le titre de gardien de confiance de l’équipe, puisqu’il avait été le principal artisan d’une séquence de cinq victoires en mars 2010.

Pour Price, cette période a constitué le premier grand défi de sa carrière professionnelle sur le plan psychologique. Pour la première fois de sa vie, on lui préférait un autre gardien lors d’un moment important. La mission périlleuse de le maintenir dans un bon état d’esprit est revenue à l’Ontarien Pierre Groulx, qui occupait à l’époque le poste d’entraîneur des gardiens chez le Tricolore.

«Carey Price est un gagnant et il garderait les buts à chaque partie s’il le pouvait. Mais Jacques [Martin] avait pris une décision et il fallait l’accepter. Évidemment, Carey était très déçu au départ», a mentionné Groulx au TVASports.ca.

«Il a été fâché pendant un certain temps, mais après quelques discussions, il s’est rapidement relevé. Il a compris qu’il devait être le meilleur coéquipier possible et que c’est toute l’équipe qui en serait meilleure s’il était positif là-dedans», a ajouté l’actuel instructeur des gardiens des Sénateurs d’Ottawa.

Un défi psychologique

Groulx ne s’en cache pas : il a donc dû occuper deux chaises au printemps 2010 : celle d’entraîneur des gardiens et celle de... psychologue.

«C’est sûr que tu ne peux pas toujours avoir des bonnes journées au bureau. Mais en tant qu’entraîneur des gardiens, je devais être là pour lui et l’écouter. Sincèrement, j’ai adoré la façon qu’il a eu de rebondir et d’oublier sa frustration. J’ai été très impressionné. Il a aidé l’équipe d’une certaine façon.»

L’échange

Malgré son brio en séries, le Canadien a échangé Halak aux Blues de St. Louis en juin 2010. Cette décision, à l’époque, avait été très mal reçue chez les partisans de l’équipe. Après tout, pourquoi échanger le principal artisan des succès du club?

«Pierre Gauthier, Jacques Martin et moi avions eu d’innombrables discussions sur le sujet lors des semaines précédant l’échange. Honnêtement, ce ne fut pas une décision facile, car Halak avait été incroyable pour nous. D’un autre côté, on voyait vraiment que Price pouvait devenir un gardien élite. Le choix n’a pas été évident», a expliqué Groulx.

«Mais en regardant l’ensemble de Carey Price, c’est-à-dire son côté sportif, mais aussi son côté humain, on savait qu’il allait devenir spécial. Aujourd’hui, on peut dire que la bonne décision a été prise.»