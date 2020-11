C’est le divorce entre Auger-Aliassime et son entraîneur

Le joueur de tennis Félix Auger-Aliassime a annoncé jeudi avoir mis fin à son association avec l’entraîneur Guillaume Marx.

• À lire aussi: Une présence de courte durée pour Auger-Aliassime

Cette décision a été prise quelques mois après que le Québécois se fut détaché de Tennis Canada. À la fin avril, il a été confirmé qu’il allait assumer la totalité des frais liés à sa carrière professionnelle. À l’époque, l’athlète de 20 ans avait l’intention de continuer de travailler en compagnie de Frédéric Fontang, du préparateur physique Guillaume Perrotte, du kinésiologue Andres Vial et de Marx, mais dans ce dernier cas, les plans ont changé.

«J’ai récemment pris la décision d’arrêter ma collaboration avec mon entraîneur de longue date Guillaume Marx. Notre collaboration se termine dans l’intégrité et le plus grand respect pour chacun, a écrit Auger-Aliassime sur son compte Instagram. Au cours des six dernières années, j’ai eu la chance de travailler avec un entraîneur passionné et dévoué entièrement à ma carrière et à la réussite de mon projet. Il a su être garant de la continuité de mon développement tennistique et humain à travers tous les défis auxquels nous avons fait face.»

Le 21e joueur mondial a perdu son match de premier tour au tournoi de Paris-Bercy cette semaine, mais a atteint le troisième tour en double aux côtés du Polonais Hubert Hurkacz.