COVID-19: l’OMS s’inquiète d’une «explosion» des cas en Europe, appelle à garder les écoles ouvertes

L’Europe connaît actuellement une « explosion » du nombre de cas de COVID-19 et ne doit pas relâcher ses efforts contre la pandémie, a mis en garde jeudi le directeur de la branche européenne de l’Organisation mondiale de la Santé.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

L’institution appelle les États à des mesures « ciblées et proportionnées » pour contrer la hausse des cas et de la mortalité, mais juge que les écoles doivent rester ouvertes « jusqu’au bout » et n’être fermées qu’en dernier ressort, a déclaré Hans Kluge lors d’un entretien à l’AFP.