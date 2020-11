COVID-19: maintenant plus de 250 000 cas au pays

Le Canada a franchi une nouvelle marque psychologique, jeudi, avec un cumulatif de plus de 250 000 infections liées à la COVID-19.

Comme le veut la tradition, le Québec et l’Ontario ont signalé le plus de nouveaux cas.

Le Québec a recensé 1138 malades et 28 décès, dont 10 survenus au cours des 24 dernières heures. À ce jour, on compte 111 056 contaminations et 6378 pertes de vie dans la Belle Province.

Sa voisine l’Ontario, elle, a déclaré 998 cas et 13 morts supplémentaires. Depuis février, on y a comptabilisé 80 690 malades et 3195 morts.

Parmi les provinces qui ont mis leurs données à jour, signalons le Manitoba (+427) et la Saskatchewan (+129). Dans une moindre mesure, Terre-Neuve-et-Labrador et le Nouveau-Brunswick ont mentionné deux nouveaux cas, alors que la Nouvelle-Écosse en a ajouté un seul.

En fin d’après-midi, jeudi, le Canada avait au compteur un cumulatif de 250 913 cas (+2697) ainsi que 10381 décès (+46).

La situation au Canada

Québec: 111 056 cas (6378 décès)

Ontario: 80 690 cas (3195 décès)

Alberta: 30 447 cas (343 décès)

Colombie-Britannique: 16 135 cas (273 décès)

Manitoba: 7177 cas (91 décès)

Saskatchewan: 3536 cas (25 décès)

Nouvelle-Écosse: 1119 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 349 cas (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 294 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 64 cas

Yukon: 23 cas

Territoires du Nord-Ouest: 10 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 250 913 cas (10 381 décès)