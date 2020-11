Des pro-Trump au Québec «indignés» par la publicité du Clan Panneton

La publicité d'une entreprise de déménagement visant à solliciter les Américains qui souhaitent déménager au Canada insulte des partisans de Donald Trump au Québec.

Souhaitant faire un coup de publicité à l'occasion de l'élection américaine, le Clan Panneton a acheté une page dans Le Journal pour faire paraître une annonce où l'on voit une perruque de Donald Trump et le message: «Vous recherchez comment déménager au Canada? Nous sommes la solution!»

En entrevue au micro de Benoît Dutrizac sur QUB radio, le propriétaire de l'entreprise a raconté qu'un regroupement pro-Trump au Québec avait été indigné par la publicité.

«On a découvert qu'il y avait un regroupement de pro-Trump au Québec et ils sont quasiment dangereux. On se fait insulter et on se fait crier après», a dit Pierre-Olivier Cyr, propriétaire du Clan Panneton.