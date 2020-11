Geffrard heureux à la maison

À 26 ans, Jems Geffrard a effectué une sorte de retour aux sources en signant un contrat avec les Wanderers de Halifax pour la saison 2020.

• À lire aussi: Transition réussie

L’ancien produit de l’Académie de l’Impact a bourlingué depuis qu’il a quitté le FC Montréal, en 2017.

Il a joué deux saisons en Finlande et a disputé la saison 2019 avec Fresno, dans la USL.

« Ça me permet d’apprécier le fait qu’il y a du foot de bon niveau à la maison. Certains ont des craintes et même moi, l’an passé, j’avais des doutes », a-t-il expliqué lors d’un entretien téléphonique.

Très proche

Geffrard, qui a disputé 13 matchs avec la sélection haïtienne, a donc été surpris du niveau offert par la Première Ligue canadienne. Il faut dire que le circuit n’en était qu’à sa seconde année d’existence et a encore des preuves à faire.

« Il n’y a pas un gros écart de qualité, j’ai été surpris. Au niveau foot, c’est à peu près la même chose qu’en USL, mis à part qu’il y a plus de joueurs sud-américains et étrangers. Ça amène peut-être un peu plus de qualité. »

Geffrard y va même d’une affirmation un peu étonnante quant à la qualité du soccer offert par le circuit canadien.

« On se rapproche, dans peut-être un ou deux ans, du niveau européen. »

Avenir

On a confirmé cette semaine que Geffrard sera de retour à Halifax l’an prochain et c’est tant mieux parce qu’on lui a donné beaucoup de minutes en 2020.

« Ça faisait longtemps que je n’avais pas enchaîné autant de matchs et de minutes. »

Et la MLS dans tout ça ? « Je ne peux pas m’empêcher de penser à ça. »

Et même si la filiation semble naturelle avec l’Impact, Geffrard ne ferme aucune porte.

« Je sais que l’an passé, il y a eu des discussions avec Vancouver. »