Jean Coutu: des travailleurs retirés du centre de distribution de Varennes

Une vingtaine de personnes ont été retirées du centre de distribution de Jean Coutu à Varennes, en Montérégie, où un lock-out est en cours depuis le 24 septembre.

Metro, propriétaire de Jean Coutu, avait indiqué que seulement du personnel-cadre assurait le travail dans le centre de distribution où travaillent habituellement 680 travailleurs syndiqués.

Toutefois, le Tribunal administratif du travail (TAT) a ordonné mercredi le retrait de 23 personnes qui se trouvaient sur place lors d’une enquête du ministère du Travail, le 27 octobre, selon le Syndicat des travailleuses et travailleurs de PJC Entrepôt-CSN.

Près de la moitié des 68 personnes qui étaient sur place étaient, toujours selon le syndicat, des briseurs de grève.

«C'est une première manche de gagnée devant les tribunaux et nous sommes sûrs de pouvoir faire toutes les démonstrations nécessaires lors de l'audience sur le fond. Au-delà de cette bataille juridique, nous pensons que Jean Coutu doit revenir à la table de négociation le plus rapidement possible avec une réelle intention de trouver un terrain d'entente», a dit Audrey Benoît, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de PJC Entrepôt-CSN, jeudi, par communiqué.

Le Groupe Jean Coutu a indiqué dans une déclaration relayée par courriel que l’entreprise est déterminée «à trouver une résolution au conflit de travail en cours» et que sa «priorité» est d’approvisionner ses pharmacies en médicaments.

Selon le Groupe, son plan de contingence mis en place avec ses cadres «respecte la loi depuis le début et il a d’ailleurs été revu par nos avocats».

«Nous avons pris connaissance de l’ordonnance provisoire du Tribunal du travail émise le 4 novembre en début de soirée qui accueille en partie la demande du syndicat. Nous nous conformons à la demande et contesterons le tout lors de l’audition sur le fond, car nous maintenons que notre plan respecte les lois applicables», a indiqué l’entreprise.