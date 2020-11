La fin du cauchemar?

Depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, tout s’est envenimé aux États-Unis. Le climat social s’est dégradé profondément. Une polarisation extrême s’est installée. Même le suprémacisme blanc a opéré un retour en force.

Aussi contagieux que la COVID-19, le trumpisme a multiplié ses disciples à travers l’Occident. Jusqu’au mouvement antimasque, qu’il a nourri d’une brochette hallucinante de théories complotistes---.

Qui sortira gagnant de la présidentielle – le monarque autoproclamé Trump ou le démocrate Joe Biden ? Une chose est sûre : même si ce dernier est élu enfin à la présidence, le cauchemar trumpien serait encore loin d’être terminé.

Effets toxiques

Sous Biden, sa fin s’amorcerait. C’est sûr. Pour effacer les innombrables dommages causés au tissu social américain et occidental par l’ère trumpienne, il faudrait néanmoins beaucoup de temps. Et surtout, un nouveau leadership fort et éclairé à la Maison-Blanche.

Car on ne saurait sous-estimer les multiples effets toxiques du trumpisme. En quatre années à peine, l’exercice même de la démocratie en est sorti gravement miné. Sa recette ?

Propager au sein de sa base un rejet puissant des institutions dès qu’elles n’obéissent pas à ses diktats. Face à celles-ci, sa base a vite basculé de la confiance à la méfiance, puis à la défiance et au stade terminal, à une déviance sociétale parfois même violente.

Reconstruire

Un tel gâchis ne s’effacera pas du jour au lendemain. En les pointant dès son arrivée comme les « ennemis du peuple », Trump a aussi réussi à miner la crédibilité des médias traditionnels. Et ce, par les médias dits sociaux, bien au-delà des frontières américaines.

Si les sondeurs ont raté le coche à ce point, n’est-ce pas avant tout parce que leurs propres repères sociologiques et politiques de l’avant-Trump ne tiennent tout simplement plus la route ?

Le trumpisme a déjà changé le monde. Pour le pire. Si Joe Biden remporte la présidentielle, le travail de reconstruction pourrait tout au moins commencer, aussi complexe et long soit-il.