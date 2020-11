La «grande anxiété économique» des citoyens alimente Trump, selon François Legault

François Legault tire comme leçon du fort appui à Donald Trump la «grande anxiété économique» des citoyens qui craignent pour leurs emplois, particulièrement ceux plus payants du secteur manufacturier.

• À lire aussi: Présidentielle 2020 : suivez en direct les développements de l’élection

• À lire aussi: Le résultat du vote en Pennsylvanie pourrait être connu dans la journée

«Des gens ont été surpris de voir la hauteur du vote à M. Trump. Évidemment, on se pose tous des questions. Qu'est-ce que ça révèle? Et je pense que ça montre, entre autres, je dis bien entre autres, une grande anxiété économique», a-t-il estimé lors d’une brève analyse des résultats électoraux aux États-Unis jeudi.

Il s’agit d’une grande préoccupation dans la population qui peut s’appliquer ici même, au Québec, selon le premier ministre.

«Dans le discours de M. Trump, bien, il a effectivement beaucoup parlé d'abord de ses échanges avec la Chine pour rapatrier aux États-Unis une partie du secteur manufacturier», a rappelé le chef caquiste.

Mais les Américains restent «très divisés», un état de fait qui «n'est pas bon pour personne», a-t-il ajouté. C’est pourquoi François Legault souhaite un apaisement entre les camps démocrates et républicains au moment où le décompte des votes se poursuivait sous haute tension dans plusieurs états clés.

«Ça vient s'ajouter à l'anxiété qui a été créée puis qui est toujours créée par la pandémie», a-t-il déploré.

Les États-Unis restent un partenaire économique «crucial pour le Québec», qui devra continuer de lutter contre le discours protectionniste qui se développe chez son voisin du sud, et ce, peu importe le vainqueur de l’élection, a rappelé François Legault.

Ce dernier prend pour exemple la balance commerciale entre le Canada et les États-Unis, qui achètent pour près de 20 milliards $ de produits de plus qu’ils ne vendent de ce côté-ci de la frontière.

«Ne serait-ce qu'à cause de la proximité des deux pays, il y aura toujours du travail à faire pour garder ce surplus-là, commercial. Et il y a des efforts à faire, là, politiquement aussi, puis on va le faire», a-t-il poursuivi.