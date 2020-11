Le Bloc veut formellement interdire l'accès des partis politiques à la subvention salariale

Le Bloc québécois souhaite que le projet de loi sur la prolongation de la subvention salariale et sur l'aide au loyer commercial soit amendé afin d’empêcher les partis politiques d’y avoir recours.

«On parle bien de programmes d’aide à des organisations qui sont victimes de la pandémie et les partis politiques ne le sont pas», a lancé le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, en point de presse jeudi.

Le Parti libéral du Canada (PLC), le Parti conservateur du Canada (PCC), le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Parti vert ont tous recouru à la subvention salariale pour, disent-ils, éviter de mettre à la porte des employés durant la pandémie. La plupart ont souligné que leurs activités de financement ont été grandement perturbées par la crise sanitaire.

«Ils n’auraient jamais dû mettre la main dans un sac qui était destiné à soutenir des entreprises», a rétorqué M. Blanchet en faisant valoir que les partis ont réussi à recueillir des millions de dollars en contributions politiques.

Selon les rapports trimestriels rendus publics par Élections Canada la semaine dernière, le PCC a amassé 5,6 millions $ de juillet à septembre et le PLC, 3,1 millions $. Le NPD suit avec 1,3 million $.

L’amendement que le Bloc québécois entend déposer sur le projet de loi C-9 ne rendrait pas la subvention salariale inaccessible de façon rétroactive. M. Blanchet exhorte tout de même les formations à rembourser les sommes perçues.

Le PCC a cessé de toucher la subvention salariale quand Erin O’Toole est devenu chef du parti à la fin août. Ce dernier s’est engagé en campagne à remettre l’argent touché par sa formation politique, qui s’élève à environ 700 000 $.

«Le parti est prêt à commencer à repayer la somme reçue aux côtés des autres formations politiques», a déclaré par courriel Cory Hann, porte-parole pour le PCC.

«Erin O’Toole a été clair qu’il ne laisserait pas les libéraux de Justin Trudeau utiliser l’argent des contribuables comme avantage injuste, tout particulièrement alors qu’ils ont tenté de déclencher une élection hâtive», a-t-il ajouté.

Le PLC a aussi arrêté de percevoir la subvention salariale, mais ne s’est pas engagé à rembourser les sommes perçues. Ce sont plus de 1,2 million $ qui ont été touchés de mars à août. Selon le directeur des communications du parti, Braeden Caley, cette aide gouvernementale a permis de maintenir en poste plus de 80 personnes.

Quant au NPD, il continue de toucher la subvention salariale. En juin, le parti avait indiqué au quotidien «Le Devoir» qu’il s’attendait à recevoir 60 000 $ par mois. La formation politique n’avait pas fourni, jeudi après-midi, de chiffre plus à jour à l’Agence QMI.

«Le but de la subvention salariale, c’est de garder des emplois. C’est important pour moi qu’il y ait l’option de garder un emploi au lieu de dire à une personne qu’on ne peut plus l’employer et qu’elle ait donc à essayer d’accéder à l’assurance-emploi», a plaidé le leader néo-démocrate Jagmeet Singh.