Le gala d’EOTTM à Rimouski confirmé

Le promoteur Eye of the Tiger Management (EOTTM) a dévoilé jeudi les grandes lignes de son prochain gala de boxe qui se déroulera bel et bien à huis clos le 21 novembre au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

Au cours de l’événement «Le carré d’as», les pugilistes Junior Ulysse (18-2-0, 9 K.-O.) et Mathieu Germain (18-1-1, 8 K.-O.) s’affronteront pour les titres NABF et WBC francophone des super-légers. Chez les lourds, Simon Kean (19-1-0, 18 K.-O.) en découdra avec l’Albertain Stan Surmacz (12-1-0, 7 K.-O.) avec la ceinture NABA à l’enjeu.

«Nous tenons à ajouter cette ceinture au palmarès de Simon puisqu’elle lui permettra de réintégrer les classements mondiaux. Nous posséderions donc deux titres nord-américains majeurs avec Simon Kean et Arslanbek Makhmudov. Ceci nous permettra d’occuper une place de choix dans l’échiquier mondial chez les lourds», a commenté par voie de communiqué le président d'EOTTM, Camille Estephan.

Également, Steve Claggett (28-5-2, 18 K.-O.) et David Théroux (16-3-0, 11 K.-O.) en viendront aux prises dans un autre duel chez les super-légers. De plus, Raphael Courchesne (8-0-0, 3 K.-O.) et Josh Wagner (6-0-0, 5 K.-O.) joueront leur fiche parfaite dans un affrontement de six rounds. Le poids lourd Adam Dyczka (2-0-0, 1 K.-O.) sera aussi de cette carte, puisqu’il effectuera son retour face au Canadien Jaye Byard (0-1-0, 0 K.-O.) dans un duel de quatre assauts.