Lessard veut finir la saison en beauté

Raphaël Lessard n’a jamais couru sur le court circuit de Phoenix, qui sera le théâtre vendredi soir de la 23e et ultime étape de la saison dans la série des camionnettes NASCAR.

Mais peu importe cet environnement inconnu et que l’épreuve couronnera un nouveau champion, l’objectif du jeune pilote beauceron est toujours le même.

« Je vais y aller pour terminer premier, a-t-il déclaré en entrevue téléphonique accordée au Journal. Comme ce fut le cas la semaine

dernière à Martinsville. »

Percuté

Après y avoir dominé la course pendant une dizaine de tours, Lessard a été bousculé par un adversaire plutôt téméraire [Ben Rhodes] en fin de course et il s’est vu relégué en queue de peloton.

« Je comprends très bien le contexte des séries éliminatoires et le fait que des pilotes n’ont d’autre choix de gagner pour se rendre à la grande finale, a poursuivi Lessard. Mais il y a des façons pour y parvenir. Rhodes n’a pas été correct. J’ai retenu son numéro. »

Quatre finalistes

Sauf que pour cette épreuve finale, les quatre pilotes admissibles au titre devront jouer de prudence pour maximiser leurs chances de soulever le précieux trophée du champion.

« Je pense que cette fois, ils seront moins combatifs dans leur comportement, de prétendre Lessard. La victoire n’est pas essentielle. »

Pour être titré, le pilote n’a pas besoin de gagner cet ultime affrontement. Il doit devancer les trois autres finalistes au fil d’arrivée.

« Moi, de renchérir Lessard, je n’ai aucune pression pour cette dernière course. Mon but, c’est de remporter ma deuxième victoire en camionnettes. Je veux terminer la saison en beauté. »

Brett Moffitt, Sheldon Creed, Zane Smith et Grant Enfinger sont les quatre pilotes qui se disputeront les grands honneurs en Arizona.