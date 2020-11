Nous vivons un tournant historique

Dans ma famille, on était pauvre. Notre seule richesse, la vraie, c’était l’amour de nos parents. Ma mère passait son temps à bécoter, à gâter et à protéger ses trois enfants. Cette femme au foyer, peu instruite, mais habile de ses mains, confectionnait tous nos vêtements à partir du moindre bout de tissu neuf ou usagé qu’elle trouvait. Mon père gagnait notre vie avec son taxi, ce qui lui rapportait peu. Mais on se débrouillait.

Ça lui a pris 10 ans de mariage avant que ma mère mette au monde son premier enfant, moi, en 1939. Je suis née un 22 octobre, mais sur mon baptistaire, on a mis le 29. Peut-être que l’énervement créé par le fait d’avoir dû m’ondoyer à la naissance pour cause de maladie sérieuse a perturbé l’esprit du curé. À cette époque, on ondoyait les bébés en danger de mort, pour leur éviter de se retrouver dans les limbes après leur décès. Un lieu flou entre le ciel et l’enfer qui n’existe d’ailleurs plus de nos jours. En ces temps-là, on croyait en Dieu. De nos jours, on ne prête foi qu’à l’intelligence artificielle.

L’un des bons aspects du confinement imposé par la COVID-19, c’est que ça a aiguisé ma sensibilité et m’a rendue plus apte à apprécier toutes les merveilles que la nature nous offre. Je pouvais passer de longues minutes sur mon balcon à observer une abeille butiner les fleurs.

Je pourrais supporter une autre période de confinement et je m’accommode de la distanciation, mais en ce qui concerne le port du masque, je trouve que c’est de l’acharnement. Le manque d’oxygénation qu’il provoque ne pourrait-il pas à la longue être néfaste pour la santé ? Est-ce que ça ne serait pas responsable de la violence qui s’est développée partout en Amérique ?

Liliane Labbé

Je diffère d’opinion avec vous. Les bienfaits du masque, autant pour se protéger que pour protéger les autres des postillons, des gouttelettes et des aérosols porteurs du virus en suspension dans l’air, sont évidents, pour ne pas dire indiscutables. Par contre, le confinement, lui, a des effets si pervers sur le moral des troupes, que les experts en santé publique s’entendent pour dire que l’imposition d’un deuxième est à rejeter.