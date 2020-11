Pacte pour la transition: Dominic Champagne déçu par les gouvernements

Le metteur en scène Dominic Champagne a dressé un bilan mitigé de son «Pacte pour la transition» écologique, qui comme prévu est venu à échéance jeudi, deux ans jour pour jour après le début de l’initiative.

Depuis novembre 2018, ce sont près de 300 000 Québécois qui ont ratifié le pacte, s’engageant à en faire plus personnellement pour lutter contre les changements climatiques.

Cette mobilisation citoyenne avait aussi pour but d’obliger les gouvernements à prendre des positions plus audacieuses en environnement, ce qui ne s’est pas produit, s’est désolé jeudi Dominic Champagne.

«Nos gouvernements ont entendu nos voix, écrit-il sans sa lettre de rétrospective. Mais force est de constater qu’ils n’ont pas livré. On dira ce qu’on voudra, nos gouvernements n’ont pas répondu à l’appel des scientifiques. Oui, ils ont bien joué le jeu. Et oui, il y a eu des progrès. Mais rien qui soit convaincant, rien de véritablement significatif, rien de déterminant.»

L’initiateur du «Pacte» reproche aux décideurs, tant à Québec qu’à Ottawa, leur appui à des projets de pipeline et de gazoducs.

Il s’insurge également que les cibles de réduction des gaz à effet de serre soient en deçà de celles prescrites par les scientifiques.

Pour réduire drastiquement les émissions de CO2, l’ancien metteur en scène du Cirque du Soleil y est allé de quelques propositions, comme la limitation du nombre de vols par année par passager et l’interdiction des jets privés.

«Ça ne se fera pas, je sais bien. Mais les plus riches, qui sont les plus grands pollueurs, ont des comptes à rendre», a poursuivi celui qui avait réussi à rallier de nombreuses personnalités publiques, dont plusieurs très bien nanties comme le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté.

Dominic Champagne est d’ailleurs revenu sur les difficultés financières de l’entreprise pour laquelle il a travaillé. Il a souligné qu’il avait perdu beaucoup d’argent, mais estime que la relance économique de Las Vegas ne devrait pas être la priorité, l’environnement oui.

Bien que visiblement toujours aussi passionné, le militant a promis qu’il allait se faire plus discret prochainement dans les médias, lui qui a fait couler beaucoup d’encre depuis deux ans.

«Malgré le fait que j’ai reçu des réactions hostiles à répétition, comme jamais dans ma vie, invectives parfois d’une mauvaise foi et d’une méchanceté insoupçonnées, je me sens extrêmement privilégié d’avoir fait ce voyage-là», a-t-il évoqué.

Si elles constatent qu’Ottawa et Québec n’en font pas assez pour limiter le réchauffement de la planète, Dominic Champagne et les autres personnes derrière le Pacte de transition se consolent en observant que les Québécois prennent cet enjeu plus au sérieux qu’il y a deux ans.

Selon un sondage Léger commandé par le Pacte, 85 % des Québécois considèrent qu’il y a encore plus urgence climatique qu’en 2018.

Seulement 17 % des répondants sont d’avis que les gouvernements en ont fait assez pour éviter le pire scénario.