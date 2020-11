Pourquoi nous faire mourir avant qu’on soit mort?

Je sais que pendant le premier tiers de cette crise qu’on vient de traverser, un grand nombre de personnes âgées est décédé. Ce qui a déclenché une vague de mises en garde de la part du gouvernement et de la santé publique, afin de forcer les plus de 70 ans et même de 60 ans, à s’encabaner, pour éviter de croiser quiconque serait susceptible de les contaminer.

Cette attitude a accentué le taux de discrimination envers les aînés. On nous regarde comme une bande de malades et d’impotents qui n’ont plus leur place dans le monde. J’ai 75 ans, je fais encore moi-même mes courses, mon ménage et ma lessive, et je suis en possession de toute ma santé mentale. Qu’on cesse donc de me traiter comme une invalide !

Une mémé, pas une mémère

J’apprécie votre mise au point et j’y souscris. Une opinion parue dans La Presse+ avec le titre « La vieillesse n’est pas une maladie », sous la plume de Janine Gagnon Corbeil, une psychologue, essayiste et octogénaire, dénonçait la même chose que vous, en y ajoutant des données probantes pour le prouver.

« Le sous-groupe des personnes âgées dépendantes constitue généralement autour de 10 % de la population des 60 ans et plus. La majorité des autres, soit 90 % des 60 ans et plus, est considérée comme fonctionnelle (80 %), soit encore très active et en possession de sa créativité. Ces données nous rappellent donc que 90 % de la population des 60 ans et plus est active et contribue de façon significative à l’économie et au bien-être de la société. »