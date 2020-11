Rocket : rien ne change, bien malgré tout

Même si le début de la saison dans la Ligue américaine de hockey (LAH) a été repoussé au 5 février 2021, les espoirs québécois du Canadien de Montréal Alexandre Alain et Rafaël Harvey-Pinard gardent le cap dans leur préparation, qu’ils ont choisi de poursuivre au Québec.

Pour l’instant, Alain et Harvey-Pinard n’ont pas considéré sérieusement l’option d’aller jouer en Europe en attendant la reprise dans la LAH.

«À Québec, on a quand même beaucoup de ressources aussi, a indiqué Alain en vidéoconférence, jeudi. En zone rouge, c’est sûr que ce n’est pas l’idéal. Mais avec les gymnases et les glaces, quand ça va rouvrir, il y a des moyens de se développer autrement qu’en allant jouer en Europe. Pour l’instant, j’ai cette voie-là en tête par rapport à mon développement. J’aime mieux rester dans mon coin, mais c’est sûr que je ne ferme pas la porte non plus.»

Photo d'archives, Martin Chevalier

De son côté, Harvey-Pinard a peut-être réfléchi davantage à l’Europe.

«Quand j’ai vu les joueurs qui y allaient, et il y en a plusieurs dans la ligue, j’y ai pensé et j’en ai parlé à mon agent. Mais sincèrement, la discussion a été assez courte. Je suis rendu à Blainville et je peux pratiquer avec d’autres joueurs de la ligue. Pour mon développement, c’est bon de rester ici également.»

Les deux jeunes joueurs québécois sont étroitement suivis par l’organisation du Canadien. Bien qu’il soit assez autonome dans sa préparation, Alain apprécie l’encadrement qu’on lui procure.

«Rendu à 23 ans, j’ai de l’expérience au niveau de ma préparation physique. Je sais ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins dans mon cas. On est suivi de près avec le Canadien et on a accès à toutes les ressources possibles», a-t-il assuré.