Une cérémonie civique de deuil collectif pour une capitale meurtrie

Les événements survenus le soir de l’Halloween du 31 octobre dernier sont tragiques, voire horribles. La perte de vies humaines constitue pour les familles, les proches et les amis éprouvés non seulement des événements inexplicables, injustes, mais génèrent des traumatismes qui demeurent présents pour toute la vie. Perdre un parent, un ami, un proche, voilà probablement la plus grande des tristesses que l’on puisse ressentir dans notre vie. Ces départs créent un vide difficile à combler. Et que dire des cinq personnes blessées qui ont subi des agressions et qui porteront des séquelles tant physiques que psychologiques, elles aussi pour toute la vie.

Témoins de cette tragédie, les citoyens de la ville de Québec, du Québec et du monde entier s’inquiètent à juste titre de ces agressions gratuites et meurtrières qui se multiplient partout dans le monde.

Une 2e agression

La ville de Québec a subi pour une 2e fois une agression où 2 personnes ont été tuées ou 5 autres ont été blessées. Ce triste événement ne vous rappelle-t-il pas un vieux film comme l’a fait remarquer le maire de Québec, à savoir l’attentat à la mosquée de Québec? Pour commémorer cet événement, la ville de Québec avait alors organisé une cérémonie de deuil collectif au Centre de Congrès de Québec. La capitale du Québec, l’une des plus sécuritaires au monde, avait su se relever et vivre un deuil collectif.

Quand on constate la réaction de la population, on en déduit que les citoyens se sentent aussi attaqués par cette agression gratuite et sont en droit de vivre un deuil collectif. La démonstration de sympathies à travers des vigiles et les hommages en font foi. Le gouvernement du Québec a eu l’heureuse initiative de mettre en ligne un lien permettant d’acheminer des messages d’encouragement, de sympathie et d’espoir et qui seront remis aux familles des victimes disparues. Pourquoi ne pas aller au bout de cette démarche de deuil collectif en organisant une cérémonie en hommage aux victimes, ou des témoignages seront entendus de vive voix, permettant ainsi à tous, de vivre un deuil collectif?

Se réapproprier Québec

Les Québécois et Québécoises doivent se réapproprier leur ville, retrouver une quiétude et pour ce faire, ont besoin de recueillement, de retrouver une atmosphère qui permettra d’apprivoiser leur peine de façon sereine. C’est pourquoi nous suggérons une cérémonie civique présidée, pourquoi pas, par le Cardinal de Québec, Monseigneur Cyprien Lacroix, à la Cathédrale de Québec, situé dans l’épicentre du Vieux-Québec.

Les événements du 31 octobre justifient une cérémonie civique de deuil national fournirait l’opportunité à la population de Québec et du Québec de vivre un moment de recueillement et de sérénité collective et aux gens de tous horizons de manifester leur support et amitié aux citoyens de Québec. Ces moments apportent une paix intérieure et contribuent à unifier les gens pour que la ville de Québec demeure ce qu’elle est, une ville sécuritaire, accueillante et où il fait bon vivre.

Gaston Déry

Conseiller stratégique en responsabilité sociale

Jean Baillargeon

Expert-conseil en communication et développement stratégique