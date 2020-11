Une entreprise ne peut être victime de peines cruelles et inusitées, dit la Cour suprême

Le plus haut tribunal au pays a statué jeudi qu’une entreprise ne peut pas invoquer la Charte canadienne des droits et libertés parce qu’elle estime être victime de traitements ou de peines cruels et inusités.

Dans son jugement, les juges majoritaires soutiennent que la Charte ne protège que les êtres humains et donc pas les personnes morales contre les traitements ou les peines cruels et inusités, juge la Cour suprême.

Déclarée coupable en 2016 d’avoir exécuté des travaux de construction sans permis, la compagnie 9147-0732 Québec s’est vu infliger une amende de plus de 30 000 $ en vertu de l’amende minimale prévue pour la Loi sur le bâtiment du Québec pour une personne morale. Dans le cas d’un individu, l’amende est trois fois moindre.

L’entreprise, ayant un actionnaire unique, a estimé que l’amende minimale constitue une peine cruelle et inusitée et que, pour cette raison, elle est inconstitutionnelle en se basant sur l’article 12 de la Charte qui stipule que chacun a droit à la protection «contre tous traitements ou peines cruels et inusités».

La compagnie s’est tournée vers la justice et le juge qui a présidé le procès devant la Cour du Québec a dit que l’amende n’était pas cruelle et inusitée. C’est aussi le cas en Cour supérieure.

En appel, les juges ont dit être en désaccord avec cette décision estimant que la Charte pouvait s’appliquer aux personnes morales.

Jeudi, tous les juges de la Cour suprême ont conclu que l’article 12 protège seulement les individus, en l’occurrence les êtres humains véritables. Ainsi, il ne protège pas les personnes morales.

La décision de la Cour d’appel a donc été annulée.