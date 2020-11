Une femme briguera la mairie de Laval

Un parti politique veut tenter de briser le moule stéréotypé à la mairie de Laval et a choisi de nommer une femme à sa tête pour tenter de déloger le maire actuel, Marc Demers, qui en est à son second mandat.

« À Laval, le problème, c’est qu’il y a trop de partis et trop de candidats. On voulait se démarquer en n’ayant pas un monsieur de plus de 50 ans avec des cheveux gris », a expliqué le président d’Action Laval, Achille Cifelli.

Sonia Baudelot tentera donc de devenir la première femme à siéger comme mairesse de la troisième ville la plus populeuse du Québec, en novembre 2021.

« C’est l’équipe qui m’a incitée à me relancer. J’ai la certitude que nous sommes le seul groupe capable [de changer les choses] », a précisé la femme de 47 ans native de Laval. Elle promet de présenter une équipe paritaire.

« Une campagne en pandémie, c’est de l’inconnu. Mais nous présenterons des gens impliqués dans leur quartier et déjà connus. Aussi, maintenant tout le monde connaît Zoom et les réseaux sociaux », poursuit celle qui veut s’attaquer aux problèmes de déneigement et de stationnement.

Terrain connu

Mme Baudelot sera en terrain connu puisqu’en 2017, elle avait terminé au quatrième rang sur sept du scrutin pour la mairie avec Avenir Laval, un parti qu’elle avait fondé six ans auparavant. Le candidat à la mairie d’Action Laval, Jean-Claude Gobé, s’était classé troisième.

Aux dernières élections fédérales, en 2019, elle portait les couleurs du Parti conservateur, toujours à Laval.

Selon le site internet du Directeur général des élections du Québec (DGEQ), cinq partis sont présentement enregistrés en vue du scrutin à Laval. Un est sans chef et les trois autres sont dirigés par des hommes.

Le conseiller Michel Poissant pourrait aussi s’ajouter comme candidat à la mairie, lui qui a fait une réservation de nom auprès du DGEQ.