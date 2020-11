PITRE (COMEAU), Gisèle



C'est avec une grande tristesse mais beaucoup de sérénité que nous vous annonçons le décès de notre mère Gisèle Pitre (Comeau) le 31 octobre 2020, à l'âge de 95 ans.Elle s'en est allée rejoindre Arthur, notre père et Hélène, notre soeur.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Reynald (Francine), Jocelyne (Jean), Guy (Denise), Marielle (Sylvain), Denise (Alain), Michel, ses 11 petits-enfants : Patrick, David, Philippe, Geneviève, Guillaume (son filleul), Jean-François, Marc-André, Catherine, Gabriel, Raphaëlle, Laurence, leur conjoint(e)s respectif(ve)s, ses 11 arrière-petits-enfants : Zack, Marine, Victoria, Élisabeth, Zoé, Tristan, Justin, Olivia (en route), Zack, Charles-Antoine, Elodie ainsi que de précieux amis et membres de la famille.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Charles-Lemoyne pour leur soutien et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.La famille recevra vos condoléances, le dimanche 8 novembre 2020 entre 12h et 21h, ainsi que le lundi 9 novembre entre 9h et 11h à :7679 BOUL TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2En raison de la pandémie, les funérailles seront célébrées en toute intimité le 9 novembre 2020 en l'église La Nativité de La Prairie.