Alex Cora de retour avec les Red Sox

C’était un secret de Polichinelle, mais Alex Cora effectuera un retour à la barre des Red Sox de Boston lors de la saison 2021.

L’équipe des ligues majeures en a officiellement fait l’annonce vendredi, en spécifiant que l’homme de 45 avait signé un contrat de deux ans. Il y a également une option de deux années supplémentaires, qui est à la discrétion du club.

Cora était le gérant de cette équipe en 2018 et en 2019, remportant d’ailleurs la Série mondiale lors de sa première campagne.

Cora avait quitté son poste chez les Sox en janvier dernier, avant d’être officiellement suspendu un an par le baseball majeur pour son rôle dans le scandale des signaux volés chez les Astros de Houston en 2017. À l’époque, il était l’instructeur de banc du club texan.

«Nous sommes excités du retour du leadership et de l’énergie d’Alex dans notre abri, a affirmé le président des Red Sox, Sam Kennedy, dans un communiqué. [...] Lors de sa carrière de joueur et de gérant avec les Red Sox, Alex nous a toujours rendus meilleurs. Il est conscient et il apprend de ses erreurs du passé.»

Cette saison, l’équipe du Massachusetts a terminé au dernier rang de la section Est de la Ligue américaine et a coupé les ponts avec l’entraîneur Ron Roenicke, qui avait été le successeur de Cora.

Avant de réembaucher le gérant, les Red Sox ont réalisé plusieurs entrevues avec neuf candidats.

«Je suis reconnaissant d'avoir l'opportunité de redevenir un gérant et de revenir à ce que j’aime le plus, a dit Cora. Lors de la dernière année, j'ai eu le temps de réfléchir et d'évaluer beaucoup de choses. Je reconnais à quel point j'ai de la chance de diriger à nouveau cette équipe. Ne pas faire partie du baseball et la douleur d'attirer une attention négative sur ma famille et cette organisation étaient extrêmement difficiles. Je suis désolé pour le tort que mes actions passées ont causé et je travaillerai dur pour rendre cette organisation et ses partisans fiers. [...] Boston est l'endroit où j'ai toujours voulu être et je ne pourrais pas être plus excité d'aider les Red Sox à atteindre notre objectif ultime de gagner en octobre.»