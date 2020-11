Comment gérer un nouvel emploi en télétravail?

Le télétravail a fait naître une nouvelle réalité dans le monde de l’emploi : des processus d’embauche et des entrées en poste 100% numériques.

Porte-monnaie a parlé à trois nouveaux employés qui n’ont jamais rencontré leurs patrons ni leurs collègues (!). On te présente trois conseils face aux nouveaux défis vécus en mode télétravail.

1. Se forcer à socialiser, même derrière une caméra

Télétravail oblige, les contacts humains sont réduits au minimum dans le contexte professionnel. Commencer un nouvel emploi sans cette dimension humaine, ça peut être éprouvant.

«Tout le côté social qui est tangible et qui passe par les regards et les sourires est moins accessible, déplore Iyad Kaghad, 25 ans, nouvellement adjoint exécutif à la fonction publique. Toutes les activités comme les dîners en équipe et les 5 à 7 sont mis sur pause et tout ce qui reste c’est les activités opérationnelles».

«Je venais de quitter un environnement dans lequel le côté social prenait beaucoup de place. Le lundi matin on se racontait notre fin de semaine et là, plus rien», ajoute Chloé Villeneuve-Bannes, 28 ans, spécialiste en marchandisage chez Lowe’s Canada. Selon elle, les relations avec les patrons sont également affectées par le contexte actuel.

«Ce n’est pas facile de parler avec ses boss. Ils doivent gérer des urgences et des situations hors normes et on peut comprendre qu’ils n’ont pas vraiment le temps de gérer tout le monde par téléphone.»

Notre conseil : pense à allumer ta caméra pour montrer ton minois! Voir un visage est bien plus intéressant pour l’interlocuteur et donne (presque) l’impression d’être devant quelqu’un. Sinon, montrez-vous courtois dans vos échanges et montrez-vous disponibles pour aider vos collègues. Même si le tout se fait de manière virtuelle, vous serez apprécié pour votre efficacité!

Gracieuseté

2. Bien comprendre le rôle précis de tes collègues

La première journée d’un nouvel emploi, ça se traduit normalement par une tournée des lieux et une série de poignées de mains pour assimiler les visages, les noms et les titres de chacun. De toute évidence, ce rituel est proscrit par les temps qui courent.

«Le plus difficile, c’est d’établir des relations d’amitié en télétravail mais aussi de connaitre les hiérarchies au sein de l’entreprise. Comme tu ne connais pas tout le monde, tu ne sais pas qui fait quoi et ça m’a pris du temps avant de connaitre mon équipe et les personnes ressources», explique Caroline Turcotte, 28 ans, assistante activatrice média dans une grande boite de publicité.

«Tu ne peux pas mettre de nom sur un visage. C’est uniquement des relations par écrit et les discours sont très formels... On ne fait pas de blagues!», ajoute-t-elle, maintenant dans l’entreprise depuis trois mois.

Même son de cloche pour Chloé Villeneuve-Bannes qui est passée par une période d’adaptation.

«Normalement, tu peux t’assoir à côté de quelqu’un et voir ce qu’il fait, poser des questions au fur et à mesure... Là je pose toutes mes questions aux mêmes personnes parce que je ne sais pas qui contacter!», explique-t-elle.

Notre conseil : n’hésite pas à poser tes questions. Ça va montrer ta volonté d’apprendre et à t’adapter rapidement. Aussi, prends en note tes questions pour les poser toutes en même temps.

Gracieuseté

3. Se fixer quotidiennement des objectifs réalistes

La productivité et la performance sont des aspects importants du travail pour notre génération. L’incapacité de se faire valoir par aucun autre canal que son écran peut jouer sur cette corde sensible.

«Tu veux prouver que tu travailles, montrer que tu veux apprendre et que ce tu fais c’est pertinent et c’est difficile, admet Chloé Villeneuve-Bannes. De la maison, tu dois être plus vocal et tu dois tout verbaliser tout le temps».

Iyad, œuvrant dans la fonction publique, admet de son côté qu’il a de la difficulté de mieux se faire connaître auprès de l’équipe derrière un écran.

«Tu ne sais jamais sur quel type de patron ou collègues tu vas tomber. Ma patronne conçoit que j’ai commencé un nouvel emploi en télétravail et il n’y a aucune prise de tête», explique-t-il.

Notre conseil : si ce n’est pas déjà le cas, demande à tes supérieurs une rétroaction sur ton travail aux trois mois pour te donner l’heure juste. Aussi, n’en mets pas trop sur vos épaules. Travailler de la maison et travailler au bureau sont des réalités complètement différentes et on ne peut t’exiger le même niveau de productivité.