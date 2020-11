COVID-19: plus de 2100 nouveaux cas et près de 40 décès supplémentaires

La crise sanitaire se poursuivait au Canada, vendredi, alors qu’en début d’après-midi on comptabilisait déjà plus de 2100 nouveaux cas et près de 40 décès supplémentaires.

• À lire aussi: COVID-19: 1133 nouveaux cas et 25 décès de plus au Québec

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Le Québec a signalé 1133 infections et 25 pertes de vie, dont cinq qui sont survenues au cours des 24 dernières heures. Au total, à ce jour, la Belle Province a cumulé 112 189 malades et 6403 décès.

En Ontario, on a rapporté 1003 cas et 14 décès, portant les données globales de la province à 81 693 contaminations et à 3209 morts.

De son côté, le Nouveau-Brunswick a inscrit un seul cas de plus, pour un total de 350 depuis le début de la crise sanitaire.

Au pays, en début d’après-midi, on recensait au total 253 475 cas (+2137) et 10 381 fatalités (+39).

La situation au Canada:

Québec: 112 189 cas (6403 décès)

Ontario: 81 693 cas (3209 décès)

Alberta: 30 447 cas (343 décès)

Colombie-Britannique: 16 560 cas (273 décès)

Manitoba: 7177 cas (91 décès)

Saskatchewan: 3536 cas (25 décès)

Nouvelle-Écosse: 1119 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 350 cas (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 294 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 64 cas

Yukon: 23 cas

Territoires du Nord-Ouest: 10 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 253 475 cas (10 381 décès)