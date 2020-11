Découvrez le Manoir Pierrefonds, un milieu de vie novateur du Groupe Katasa

Il y a 33 ans, le Groupe Katasa a commencé à développer et à acquérir des résidences pour les retraités. L’objectif était de concevoir et de gérer des lieux de vie novateurs permettant aux personnes retraitées de maintenir leur style de vie et leur autonomie, sans compromis.

Ainsi, les aménagements sont conçus en fonction des besoins et des attentes de la clientèle. Les éléments architecturaux sont choisis avec soin afin de respecter les particularités régionales, contribuant ainsi à accentuer l’unicité de chaque résidence Katasa.

Katasa met aussi de l’avant ses valeurs de partage dans tout ce qu’elle entreprend et souhaite que chaque résident retraité sente qu’il fait partie de la grande famille que nous formons avec nos employés. « Le succès de Katasa est attribuable au fait que notre équipe est toujours à l’écoute de la clientèle et qu’elle s’emploie à bien comprendre ses attentes. Notre approche est créative et axée sur les solutions », dit Tanya Chowieri, responsable des nouvelles acquisitions et des nouveaux projets chez Katasa. Avec ses sœurs Samantha et Katherine, elle dirige l’entreprise.

Le Manoir Pierrefonds est un complexe pour retraités acquis par le Groupe Katasa situé à Pierrefonds, sur la pointe nord-ouest de l’Île de Montréal. L’immeuble bénéficie d’un emplacement exceptionnel. Érigé sur les berges de la rivière des Prairies, il offre une vue splendide sur l’eau et se trouve à proximité du magnifique parc-nature du Cap-Saint-Jacques.

Dès son ouverture dans les années 1980, le Manoir Pierrefonds s’est bâti une réputation enviable. Les rénovations majeures réalisées en 2017 l’ont hissé au rang des plus beaux et plus agréables complexes pour retraités de la région. L’établissement dessert une clientèle autonome et semi-autonome (aile médicalisée). Un projet d’expansion, la phase 2, est sur la planche à dessin.

À propos de Katasa

Sam Chowieri est le président du Groupe Katasa qu’il a fondé dans les années 80. Depuis une dizaine d’années, ses trois filles font partie du groupe de gestion de l’entreprise familiale. Katherine est responsable de la planification, du marketing et des finances, Tanya est responsable des nouvelles acquisitions, des nouveaux projets et de la mise en service des nouveaux bâtiments ainsi que de la rénovation des immobilisations et, Samantha voit à la gestion des résidences pour retraités et de toutes les propriétés immobilières. Le Groupe Katasa gère notamment les résidences pour retraités suivantes : La Résidence de l’Île, le Village Riviera, le District, le Manoir Pierrefonds, le Riverain et le Marquis de Tracy.

