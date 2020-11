Dépannage réussi!

Présenté sous forme de cristaux blancs, le sel d’Epsom qu’on se procure en pharmacie est du sulfate de magnésium extrait de minéraux naturels.

3 solutions express avec le sel d’Epsom

Présenté sous forme de cristaux blancs, le sel d’Epsom qu’on se procure en pharmacie est du sulfate de magnésium extrait de minéraux naturels.

Sa texture légèrement abrasive permet de ramollir les aliments brûlés et de nettoyer à fond et en douceur les casseroles et les poêlons, sans les égratigner ou les abîmer. Couvrez les aliments collés de sel, ajoutez un peu d’eau pour former une pâte et laissez reposer quelques heures avant de déloger les aliments avec une spatule. Il est possible de nettoyer en profondeur une machine à laver et d’éliminer les résidus de détergent en remplissant la laveuse d’eau chaude. Ajoutez un litre de vinaigre blanc et une tasse de sel d’Epsom. Faites fonctionner la machine pendant une minute, puis arrêtez-la pendant une heure avant d’actionner le cycle normal de lavage et de rinçage. Ce traitement en plus de nettoyer la machine à laver peut aussi neutraliser les odeurs. Vous pourrez réaliser un givre pour décorer les fenêtres pour le temps des Fêtes. À une tasse de sel d’Epsom, ajoutez 45 ml (3 c. à soupe) de savon à vaisselle liquide et 125 ml (1/2 tasse) d’eau bouillante. Appliquez ce mélange avec une éponge sur les vitres à décorer. En séchant, la cristallisation du sel ressemblera à un givre.

La glycérine... un produit magique à découvrir

Photo Adobe Stock

Voilà une petite bouteille que l’on se procure en pharmacie et qu’on devrait garder sous la main pour différents usages.

Une eau froide additionnée de quelques cuillerées de glycérine redonnera forme à un tricot rétréci ou feutré. Après le trempage, rincez le lainage sous le robinet. Étirez-le légèrement pour lui redonner la forme désirée et faites sécher à plat à l’air libre.

Avant de ranger des jouets plastifiés que vous réservez à la prochaine génération, lavez-les dans une eau savonneuse tiède, puis rincez-les dans une eau tiède additionnée d’une bonne cuillerée de glycérine. Le plastique conservera sa souplesse sans se fendiller.

On protège et on évite le dessèchement d’un tableau de liège en le nettoyant avec un linge humide imbibé de quelques gouttes de glycérine.

Un chiffon doux imbibé d’une petite quantité de glycérine fera briller des matières fragiles comme le marbre et les objets en jade.

Dépannage dans la cuisine

Votre recette demande l’ajout d’un bouquet garni que vous devez préparer et nouer avec une ficelle. Enfermez plutôt les herbes dans une boule de thé. Les herbes seront plus faciles à récupérer dans la préparation.

Comme le faisaient nos grands-mères, quelques minutes avant la fin de la cuisson, ajoutez une tasse de thé au jus de cuisson du rôti de bœuf. Voilà une sauce vite préparée et délicieuse.

Nul besoin de sortir le rouleau à pâtisserie pour réaliser cette pâte à tarte qui devient croustillante et bien dorée. Elle peut être utilisée pour toutes les tartes ou les quiches qui ne nécessitent qu’une abaisse.

Mélanger 1 c. à thé de poudre à pâte à 1 1⁄2 tasse de farine tout usage. Ajouter 1/2 tasse d’huile végétale et 1/2 tasse d’eau chaude.

Mélanger avec les mains. Il vous suffit ensuite d’étendre la pâte, toujours avec les mains, dans une assiette à tarte.

Ne courez pas à l’épicerie

Vous avez besoin de babeurre pour une recette... Mélangez 1 c. à soupe de vinaigre à 1 tasse de lait. Le tour est joué !

Vous manquez de poivre de cayenne pour une recette... Rappelez-vous que 6 à 8 gouttes de sauce Tabasco remplacent 1/4 c. à thé de ce poivre et dans les préparations sèches, vous pouvez le remplacer par du paprika épicé ou une poudre de chili.

À défaut de sucre à glacer, versez 1/2 tasse de sucre granulé dans le mélangeur et une pincée de fécule de maïs. Vous obtiendrez environ1 tasse de sucre à glacer. Au besoin, tamisez-le avant de décorer le gâteau.

Voilà que votre recette de biscuits demande des raisins secs et que le bocal est vide. Vous pourrez remplacer la quantité demandée par des dattes ou des figues hachées finement ou tout simplement par des canneberges ou des fruits déshydratés.

Solution pour les casse-tête des enfants

Les enfants s’amusent avec plusieurs casse-tête et voilà que vous ne savez plus quelles pièces vont dans quelles boîtes ! Pour éviter ce méli-mélo dès l’ouverture de la boîte, indiquez une lettre à l’arrière de chacune des pièces du casse-tête et notez cette lettre à l’intérieur du couvercle de la boîte. Voilà ! Chaque casse-tête sera ainsi identifié et il sera facile de repérer les pièces rapidement.