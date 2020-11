Enfants forcés de regarder un film d’horreur en classe

Des parents demandent le renvoi d’une enseignante de Montréal qui a «manqué de jugement» en présentant un film d’horreur comprenant des scènes de meurtre explicites à ses élèves de 8 ans.

«J’ai regardé quelques scènes, le cœur m’a levé. Je ne comprends pas comment on a pu montrer ça à des enfants», s’indigne Jean-François Lessard, le père d’une des élèves de 8 ans.

Le Journal a parlé aux parents de trois élèves du même groupe de 3e année du primaire de l’école Saint-Donat, située dans le quartier Mercier à Montréal.

Vendredi dernier, veille d’Halloween, Jade (nom fictif), est revenue «dans tous ses états» à la maison, raconte sa mère, qui a préféré garder l’anonymat pour que sa fille ne soit pas ciblée en classe.

L’affiche du film Haunt, sorti en 2019

Le groupe avait visionné une bonne partie du film La maison hantée ou Haunt, qui est classé «18 ans et plus» sur plusieurs plateformes et «13 ans et plus» au Québec.

Le film raconte l’histoire d’une bande d’amis à la recherche de sensations fortes qui visite une maison hantée de type «extrême», où les horreurs mises en scène deviennent réalité.

On peut y voir des meurtres sanglants. Des personnages se font notamment transpercer le visage, a pu constater Le Journal.

Apeurés

Pendant le cours, des élèves auraient manifesté le fait qu’ils avaient peur, mais l’enseignante aurait tout de même poursuivi le visionnement.

Les parents interrogés ont remarqué un changement de comportement chez leur enfant au courant de la fin de semaine: cauchemars, anxiété, propos agressifs.

Photo courtoisie

«Elle ne veut plus être seule, même sur le même étage que nous», dit la mère de Jade.

Plusieurs se sont donc plaints à la direction de l’école lundi, mais ont l’impression que l’événement est «minimisé».

«J’ai rencontré l’enseignante et je tiens à vous assurer que je prends la situation très au sérieux», a répondu la directrice dans un courriel envoyé aux parents et qu’a pu obtenir Le Journal.

«Bien que les élèves n’aient vu qu’environ la moitié du film, il n’en demeure pas moins que plusieurs scènes n’étaient pas appropriées», ajoute la directrice avant de rappeler que la psychoéducatrice était disponible si un enfant nécessitait du soutien.

«Cerise sur le sundae»

Plusieurs parents demandent à ce que la professeure soit suspendue ou renvoyée, ou à tout le moins, qu’elle n’enseigne plus à leur enfant. Cette semaine, elle était toujours en poste.

Cet incident n’est que la «cerise sur le sundae» pour les parents, puisque certains s’étaient déjà plaints d’un suivi difficile, de surcharge de devoirs ou de manque de cohérence dans la matière vue en classe.

Ils ont maintenant l’intention de porter plainte au Centre de services scolaires de Montréal (CSSDM) et au ministre de l’Éducation.

«C’est dommage qu’on doive en arriver là», avoue une des mères interrogées. «Mais à un moment donné, qu’est-ce que ça prend?»

De son côté, le CSSDM dit ne pas pouvoir commenter, car le dossier du personnel est confidentiel. «Tout nouvel enseignant est accompagné et soutenu dans son insertion professionnelle», a indiqué le porte-parole Alain Perron.